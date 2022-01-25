https://tr.sputniknews.com/20220125/su-aygirlarinin-birbirlerinin-seslerini-tanidiklari-kesfedildi-1053102244.html

Su aygırlarının birbirlerinin seslerini tanıdıkları keşfedildi

Su aygırlarının birbirlerinin seslerini tanıdıkları keşfedildi

Araştırmacılar, doğal yaşamın en tehlikeli canlılarından biri olarak gösterilen su aygırlarının çıkarttıkları hırıltılı seslerle birbirleriyle iletişim... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T12:47+0300

2022-01-25T12:47+0300

2022-01-25T12:55+0300

su aygırı

yaşam

ses

tanıma

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su aygırCurrent Biology'de yayımlanan makaleye göre, Mozambik'teki su aygırları üzerinde çalışan bir grup araştırmacı, seslerini kaydettikleri canlıların, dostlarını, komşularını ve yabancıları ayırt edebildiğini fark etti.Araştırma ekibinin başındaki Saint-Etienne Üniversitesi’nden Prof. Nicolas Mathevon, çalışmada, su aygırlarının kendileriyle aynı gruptan olan veya komşu bir gruptan olan su aygırlarına farklı seslerle tepki verdiğini ve davranış biçimi geliştirdiğini ortaya çıkardı.Su aygırlarının sıklıkla suyun içinde çok hareketsiz şekilde görüldüğünü belirten Mathevon, araştırmanın aslında su aygırlarının suda olduğu sırada çevresinde olup bitenlere ne kadar dikkat kesildiğini yansıttığını kaydetti.‘Kaydettiğimiz karşı cevaplar o kadar açıktı ki böyle bir şey beklemiyorduk’Mathevon, "Kıyıdan bir su aygırının çağrısını duydukları zaman hemen buna cevap veriyorlar. Kaydettiğimiz karşı cevaplar o kadar açıktı ki böyle bir şey beklemiyorduk" ifadesini kullandı.Su aygırlarının diğer tekillerini kendi seslerinden tanıma ihtimalini gözler önüne süren çalışmanın sayıları azalan su aygırlarını koruma çabalarına yardım etmek için kullanılması bekleniyor.Yeni bir bölgeye taşınacak su aygırlarının sesleri, bu bölgedeki su aygırlarına hoparlör yardımıyla verilebilir ve yerleşik grubun yeni gruba önceden alışması sağlanabilir.Su aygırlarının çıkardıkları yüksek hırıltılı ses, 1 kilometre öteden dahi duyulabiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211204/belcikada-hayvanat-bahcesindeki-su-aygirlari-kovid-19a-yakalandi--1051442169.html

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su aygırı, ses, tanıma