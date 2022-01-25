https://tr.sputniknews.com/20220125/suudi-arabistan-ile-irak-elektrik-sebekelerini-birbirine-baglayacak-1053122478.html

Suudi Arabistan ile Irak elektrik şebekelerini birbirine bağlayacak

Suudi Arabistan ile Irak elektrik şebekelerini birbirine bağlayacak

Suudi Arabistan ile Irak arasında iki ülkenin elektrik şebekelerini birbirine bağlamak için bir mutabakat zaptı imzalandı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T22:16+0300

2022-01-25T22:16+0300

2022-01-25T22:16+0300

dünya

irak

suudi arabistan

elektrik

abdulaziz bin selman

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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, mutabakat zaptı Suudi Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman ile Irak Bakanlar Konseyi Genel Sekreteri Hamid el-Gazi'nin katılımıyla imzalandı.Elektrik bağlantısı mutabakatı, Suudi Arabistan-Irak İkili İş Forumu faaliyetleri kapsamında imzalandı.Suudi Enerji Bakanı bin Selman, Irak ile elektrik şebekelerinin birbirine bağlanmasının elektrik ticareti için bölgesel bir pazar inşasını güçlendireceğini söyledi.Hamid el-Gazi ise Suudi Arabistan ile elektrik bağlantısının Irak'ın elektrik ihtiyacını karşılayacağını kaydetti.

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