https://tr.sputniknews.com/20220125/tayland-esrari-suc-olmaktan-cikarmak-icin-harekete-gecti-1053120671.html

Tayland, esrarı suç olmaktan çıkarmak için harekete geçti

Tayland, esrarı suç olmaktan çıkarmak için harekete geçti

Tayland, esrarı fiilen suç olmaktan çıkaran ilk Asya ülkesi olma yolunda adım attı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T21:15+0300

2022-01-25T21:15+0300

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tayland

esrar

yasal süreç

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Tayland Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul, yaptığı açıklamada, Narkotik Kontrol Dairesi’nin esrarın kontrollü ilaçlar listesinden çıkarılmasına ilişkin kararının onaylandığını duyurdu.Sağlık Bakanlığına bağlı Gıda ve İlaç Dairesinin esrarı kontrollü ilaçlar listesinden çıkarması için karar Sağlık Bakanının imzasına sunulacak.Söz konusu düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandıktan 120 gün sonra yürürlüğe gireceği bildirildi.Associated Press’e konuşan bazı polis ve avukatların esrar bulundurmanın artık tutuklanmaya tabi bir suç olup olmayacağının belirsiz olduğunu söylediği kaydedildi.Tayland'da esrar üretmek ya da bulundurmanın kural ve düzenlemelere tabi tutulmaya devam edileceği yönündeki yorumlar, eğlence amaçlı esrar kullanımının yasal statüsünde soru işaretlerine neden oldu.Tayland, 2020'de, tıbbi amaçlar için esrar üretimini ve kullanımını suç olmaktan çıkaran ilk Asya ülkesi olmuştu.

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tayland, esrar, yasal süreç