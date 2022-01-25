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THY'nin uçuşları gece yarısına kadar durduruldu
THY'nin uçuşları gece yarısına kadar durduruldu
Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı operasyonlarının bu gece saat 24:00'e kadar durdurulduğunu açıkladı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
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kar
uçuşlar
bilal ekşi
istanbul havalimanı
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İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı hava ulaşımına engel oluyor.THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı operasyonlarının saat 24.00'e kadar durdurulduğunu duyurdu.Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilgili otoritelerin havalimanları ve ulaşım yollarını uçuşlara yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.Üstün, açıklamasında, "Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00.00'a kadar durdurulmuştur'' dedi.Bu arada, uygun görülmesi halinde bazı seferlerin istisnai olarak yapılacağı belirtildi.
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thy, kar, uçuşlar, bilal ekşi, istanbul havalimanı

THY'nin uçuşları gece yarısına kadar durduruldu

11:20 25.01.2022 (güncellendi: 11:43 25.01.2022)
© AATHY - kar - İstanbul Havalimanı
THY - kar - İstanbul Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AA
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Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı operasyonlarının bu gece saat 24:00'e kadar durdurulduğunu açıkladı.
İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı hava ulaşımına engel oluyor.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı operasyonlarının saat 24.00'e kadar durdurulduğunu duyurdu.
Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilgili otoritelerin havalimanları ve ulaşım yollarını uçuşlara yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Üstün, açıklamasında, "Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00.00'a kadar durdurulmuştur'' dedi.

Bu arada, uygun görülmesi halinde bazı seferlerin istisnai olarak yapılacağı belirtildi.
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