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THY'nin uçuşları gece yarısına kadar durduruldu
11:20 25.01.2022 (güncellendi: 11:43 25.01.2022)
© AATHY - kar - İstanbul Havalimanı
© AA
Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı operasyonlarının bu gece saat 24:00'e kadar durdurulduğunu açıkladı.
İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı hava ulaşımına engel oluyor.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı operasyonlarının saat 24.00'e kadar durdurulduğunu duyurdu.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı operasyonlarının saat 24.00'e kadar durdurulduğunu duyurdu.
Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilgili otoritelerin havalimanları ve ulaşım yollarını uçuşlara yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Üstün, açıklamasında, "Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00.00'a kadar durdurulmuştur'' dedi.
Bu arada, uygun görülmesi halinde bazı seferlerin istisnai olarak yapılacağı belirtildi.
Üstün, açıklamasında, "Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00.00'a kadar durdurulmuştur'' dedi.
Bu arada, uygun görülmesi halinde bazı seferlerin istisnai olarak yapılacağı belirtildi.
İlgili otoriteler havalimanlarımızı ve ulaşım yollarını uçuşlarımıza yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00:00'a kadar durdurulmuştur.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) January 25, 2022