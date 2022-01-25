https://tr.sputniknews.com/20220125/thynin-ucuslari-gece-yarisina-kadar-durduruldu-1053098483.html

THY'nin uçuşları gece yarısına kadar durduruldu

THY'nin uçuşları gece yarısına kadar durduruldu

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı operasyonlarının bu gece saat 24:00'e kadar durdurulduğunu açıkladı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

thy

kar

uçuşlar

bilal ekşi

istanbul havalimanı

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İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı hava ulaşımına engel oluyor.THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı operasyonlarının saat 24.00'e kadar durdurulduğunu duyurdu.Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilgili otoritelerin havalimanları ve ulaşım yollarını uçuşlara yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.Üstün, açıklamasında, "Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00.00'a kadar durdurulmuştur'' dedi.Bu arada, uygun görülmesi halinde bazı seferlerin istisnai olarak yapılacağı belirtildi.

türkiye

istanbul havalimanı

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thy, kar, uçuşlar, bilal ekşi, istanbul havalimanı