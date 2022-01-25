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Tiner dökerek odunları tutuşturmak istediler: 4 yaralı
Tiner dökerek odunları tutuşturmak istediler: 4 yaralı
Şanlıurfa'da, bir tamirhanede tiner dökerek odunları tutuşturmaya çalışan 4 işçi, yüz ve ellerinden yaralandı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T17:16+0300
2022-01-25T17:16+0300
2022-01-25T17:16+0300
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Şanlıurfa'da işçiler ateş yakmak istedi.Evren Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhanesinde meydana gelen olayda, soğuk hava nedeniyle ısınmak isteyen işçiler, bir tenekeye odun koydu. Bir işçi de tutuşması için odunların üzerine tiner döktü. Dökülen tinerin parlaması ile 4 işçi yüz ve ellerinden yaralandı. Yaralanan 4 işçi, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220114/madde-bagimlisi-sahis-beni-bu-hale-dusurenler-utansin-dedi-ailesinin-evini-atese-verdi--1052754605.html
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Tiner dökerek odunları tutuşturmak istediler: 4 yaralı
Şanlıurfa'da, bir tamirhanede tiner dökerek odunları tutuşturmaya çalışan 4 işçi, yüz ve ellerinden yaralandı.
Şanlıurfa'da işçiler ateş yakmak istedi.
Evren Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhanesinde meydana gelen olayda, soğuk hava nedeniyle ısınmak isteyen işçiler, bir tenekeye odun koydu. Bir işçi de tutuşması için odunların üzerine tiner döktü.
Dökülen tinerin parlaması ile 4 işçi yüz ve ellerinden yaralandı. Yaralanan 4 işçi, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.