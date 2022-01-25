Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220125/tiner-dokerek-odunlari-tutusturmak-istediler-4-yarali-1053114230.html
Tiner dökerek odunları tutuşturmak istediler: 4 yaralı
Tiner dökerek odunları tutuşturmak istediler: 4 yaralı
Şanlıurfa'da, bir tamirhanede tiner dökerek odunları tutuşturmaya çalışan 4 işçi, yüz ve ellerinden yaralandı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T17:16+0300
2022-01-25T17:16+0300
türkiye
türkiye
şanlıurfa
yangın
odun
tiner
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053114197_0:0:848:477_1920x0_80_0_0_aa17ed4907837e835c9c1f91428f518e.jpg
Şanlıurfa'da işçiler ateş yakmak istedi.Evren Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhanesinde meydana gelen olayda, soğuk hava nedeniyle ısınmak isteyen işçiler, bir tenekeye odun koydu. Bir işçi de tutuşması için odunların üzerine tiner döktü. Dökülen tinerin parlaması ile 4 işçi yüz ve ellerinden yaralandı. Yaralanan 4 işçi, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220114/madde-bagimlisi-sahis-beni-bu-hale-dusurenler-utansin-dedi-ailesinin-evini-atese-verdi--1052754605.html
türkiye
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053114197_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_b231a5fc2c2b7b0a48f8c7c1970d2478.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, şanlıurfa, yangın, odun, tiner

Tiner dökerek odunları tutuşturmak istediler: 4 yaralı

17:16 25.01.2022
© DHATiner dökerek odunları tutuşturmak istediler: 4 yaralı
Tiner dökerek odunları tutuşturmak istediler: 4 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© DHA
Abone ol
Şanlıurfa'da, bir tamirhanede tiner dökerek odunları tutuşturmaya çalışan 4 işçi, yüz ve ellerinden yaralandı.
Şanlıurfa'da işçiler ateş yakmak istedi.
Evren Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhanesinde meydana gelen olayda, soğuk hava nedeniyle ısınmak isteyen işçiler, bir tenekeye odun koydu. Bir işçi de tutuşması için odunların üzerine tiner döktü.
Dökülen tinerin parlaması ile 4 işçi yüz ve ellerinden yaralandı. Yaralanan 4 işçi, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Madde bağımlısı şahıs, 'Beni bu hale düşürenler utansın' dedi, ailesinin evini ateşe verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
TÜRKİYE
Madde bağımlısı şahıs, 'Beni bu hale düşürenler utansın' dedi, ailesinin evini ateşe verdi
14 Ocak, 20:59
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce