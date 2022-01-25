https://tr.sputniknews.com/20220125/trendyol-kuryesi-hasan-bize-saka-gibi-yuzde-11-zam-oneriyorlar-5-talebimiz-var-1053119482.html

Trendyol kuryesi Hasan: Bize şaka gibi yüzde 11 zam öneriyorlar, 5 talebimiz var

Trendyol kuryesi Hasan: Bize şaka gibi yüzde 11 zam öneriyorlar, 5 talebimiz var

Trendyol’da taşeron işçi olarak kendi araçlarıyla, yakıt ve sigorta gibi tüm masraflarını kendileri ödeyerek dağıtım yapan kuryeler yüzde 11’lik zam teklifine... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T20:42+0300

2022-01-25T20:42+0300

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trendyol

protesto

zam

kurye

akşam postasi

radyo

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Trendyol kuryesi Hasan: Bize şaka gibi yüzde 11 zam öneriyorlar, 5 talebimiz var Trendyol kuryesi Hasan: Bize şaka gibi yüzde 11 zam öneriyorlar, 5 talebimiz var

Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yayınına katılan Trendyol'un kuryelerinden Hasan, son 1 sene içerisinde işe girenlerin 5 yaşından küçük en az 3 metreküp yük taşıma kapasitesi olan araçlar almak zorunda olduğunu açıkladı.Hasan'ın anlattıklarından bazı detaylar şöyle:'Biz yüzde 50 bekliyorduk'Zamlar bu kadar yüksek gelmiyorken aldığımız 9 bin liralık ücret bize yetiyordu. Gelen son zamlarla birlikte ezilmeye başladık. Maaşımıza yapılacak olan zammın en azından asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik kadar olmasını bekliyorduk fakat Trendyol çalışanlarına şoka uğrattı. Yüzde 11’lik şaka gibi bir zam aldık. Bizler her ay zaten düzenli olarak kesintilere maruz kalıyoruz. Hiçbir zaman 9 bin lira alamadık.”Kuryelerin 5 talebi ise şöyle:

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2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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trendyol, protesto, zam, kurye, radyo, аудио