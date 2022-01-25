Trendyol kuryesi Hasan: Bize şaka gibi yüzde 11 zam öneriyorlar, 5 talebimiz var
Trendyol kuryesi Hasan: Bize şaka gibi yüzde 11 zam öneriyorlar, 5 talebimiz var
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yayınına katılan Trendyol'un kuryelerinden Hasan, son 1 sene içerisinde işe girenlerin 5 yaşından küçük en az 3 metreküp yük taşıma kapasitesi olan araçlar almak zorunda olduğunu açıkladı.Hasan'ın anlattıklarından bazı detaylar şöyle:'Biz yüzde 50 bekliyorduk'Zamlar bu kadar yüksek gelmiyorken aldığımız 9 bin liralık ücret bize yetiyordu. Gelen son zamlarla birlikte ezilmeye başladık. Maaşımıza yapılacak olan zammın en azından asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik kadar olmasını bekliyorduk fakat Trendyol çalışanlarına şoka uğrattı. Yüzde 11’lik şaka gibi bir zam aldık. Bizler her ay zaten düzenli olarak kesintilere maruz kalıyoruz. Hiçbir zaman 9 bin lira alamadık.”Kuryelerin 5 talebi ise şöyle:
Trendyol’da taşeron işçi olarak kendi araçlarıyla, yakıt ve sigorta gibi tüm masraflarını kendileri ödeyerek dağıtım yapan kuryeler yüzde 11’lik zam teklifine karşı 81 ilde eylem başlattı. O kuryelerden Hasan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na çalışma şartlarını ve son yaşananları anlatarak Trendyol’dan taleplerini sıraladı.
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yayınına katılan Trendyol'un kuryelerinden Hasan, son 1 sene içerisinde işe girenlerin 5 yaşından küçük en az 3 metreküp yük taşıma kapasitesi olan araçlar almak zorunda olduğunu açıkladı.
Hasan'ın anlattıklarından bazı detaylar şöyle:
“İlk söylendiğinde bize verilen 9 bin lira kulağa güzel geliyor ama vatandaşların çoğu bu gelirden düşülecek olan gider kalemlerinden habersiz. Yıllık MTV 2800 lira. Periyodik bakım için ödemem gereken ücret 2500 lira, araç muayenesi 1000 lira, sigorta 2 bin, kasko 2 bin ve aylık yakıt ortalama 2500 lira. Bunların yanında Bağkur, muhasebe ücreti gibi giderlerimiz de var. Özellikle son 1 sene içerisinde işe giren arkadaşlarımız 5 yaşından küçük en az 3 metreküp yük taşıma kapasitesi olan araçlar almak zorunda ve hepsi krediyle aldılar ki ben de öyle aldım.
'Biz yüzde 50 bekliyorduk'
Zamlar bu kadar yüksek gelmiyorken aldığımız 9 bin liralık ücret bize yetiyordu. Gelen son zamlarla birlikte ezilmeye başladık. Maaşımıza yapılacak olan zammın en azından asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik kadar olmasını bekliyorduk fakat Trendyol çalışanlarına şoka uğrattı. Yüzde 11’lik şaka gibi bir zam aldık. Bizler her ay zaten düzenli olarak kesintilere maruz kalıyoruz. Hiçbir zaman 9 bin lira alamadık.”
Kuryelerin 5 talebi ise şöyle:
1.
Yüzde 50 zam istiyoruz.
2.
Gün içerisinde ikinci sevkiyatlar yapılıyor çok fazla paket gelmemesine rağmen çok uzak mesafelerden gidiyoruz bize yakıt ve zaman kaybettiriyor. İkinci sevkiyatın kaldırılmasını istiyoruz.
3.
Gerçekleştirdiğimiz eylemlerden dolayı katılan hiçbir arkadaşımızın işinden olmamasını istiyoruz.
4.
Şubelere 2-3 dakika geç geldi diye 300-400 lira ceza kesiliyor. Bu mobbinge son verilmesini istiyoruz.
5.
Ücretlerimiz hep 15 gün gecikmeli yatıyor. Düzenli yatmasını istiyoruz.