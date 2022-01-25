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https://tr.sputniknews.com/20220125/tuncelide-yarali-dag-kecisi-koruma-altina-alindi--1053124053.html
Tunceli’de yaralı dağ keçisi koruma altına alındı
Tunceli’de yaralı dağ keçisi koruma altına alındı
Tunceli’de jandarma ekipleri tarafından dağdan indirilen yaralı yavru dağ keçisi koruma altına alındı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T23:52+0300
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dağ keçisi
yaşam
tunceli
koruma
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Çemişgezek ilçesi Ulukale köyü Yünlü Mezrası mevkiinde, sahipsiz köpeklerin saldırdığı yaralı dağ keçisine jandarma yardım etti. Dağlık alanda jandarmanın kucağında indirilen keçi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.Yaralı keçinin tedavisinin yapılmasının ardından tekrar doğaya bırakılacağı bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220124/ankarada-donmak-uzereyken-bulanan-kara-akbaba-tedavi-altina-alindi--1053079424.html
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dağ keçisi, tunceli, koruma, yaralı

Tunceli’de yaralı dağ keçisi koruma altına alındı

23:52 25.01.2022
© İHAdağ keçisi koruma altına alındı
dağ keçisi koruma altına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© İHA
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Tunceli’de jandarma ekipleri tarafından dağdan indirilen yaralı yavru dağ keçisi koruma altına alındı.
Çemişgezek ilçesi Ulukale köyü Yünlü Mezrası mevkiinde, sahipsiz köpeklerin saldırdığı yaralı dağ keçisine jandarma yardım etti.
Dağlık alanda jandarmanın kucağında indirilen keçi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Yaralı keçinin tedavisinin yapılmasının ardından tekrar doğaya bırakılacağı bildirildi.
Kara akbaba - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
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