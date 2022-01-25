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https://tr.sputniknews.com/20220125/tuncelide-yarali-dag-kecisi-koruma-altina-alindi--1053124053.html
Tunceli’de yaralı dağ keçisi koruma altına alındı
Tunceli’de yaralı dağ keçisi koruma altına alındı
Tunceli’de jandarma ekipleri tarafından dağdan indirilen yaralı yavru dağ keçisi koruma altına alındı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T23:52+0300
2022-01-25T23:52+0300
2022-01-25T23:51+0300
dağ keçisi
yaşam
tunceli
koruma
yaralı
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Çemişgezek ilçesi Ulukale köyü Yünlü Mezrası mevkiinde, sahipsiz köpeklerin saldırdığı yaralı dağ keçisine jandarma yardım etti. Dağlık alanda jandarmanın kucağında indirilen keçi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.Yaralı keçinin tedavisinin yapılmasının ardından tekrar doğaya bırakılacağı bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220124/ankarada-donmak-uzereyken-bulanan-kara-akbaba-tedavi-altina-alindi--1053079424.html
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dağ keçisi, tunceli, koruma, yaralı
Tunceli’de yaralı dağ keçisi koruma altına alındı
Tunceli’de jandarma ekipleri tarafından dağdan indirilen yaralı yavru dağ keçisi koruma altına alındı.
Çemişgezek ilçesi Ulukale köyü Yünlü Mezrası mevkiinde, sahipsiz köpeklerin saldırdığı yaralı dağ keçisine jandarma yardım etti.
Dağlık alanda jandarmanın kucağında indirilen keçi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Yaralı keçinin tedavisinin yapılmasının ardından tekrar doğaya bırakılacağı bildirildi.