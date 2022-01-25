https://tr.sputniknews.com/20220125/ucusu-iptal-olan-yolcular-geceyi-istanbul-havaalaninda-gecirdi--1053092959.html

Uçuşu iptal olan yolcular geceyi İstanbul Havaalanı'nda geçirdi

Uçuşu iptal olan yolcular geceyi İstanbul Havaalanı'nda geçirdi

İstanbul’da etkili olan şiddetli kar yağışına bağlı olarak İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşlar durdurulunca yolcular da geceyi terminalde geçirdi. Havalimanına... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T06:41+0300

2022-01-25T06:41+0300

2022-01-25T06:41+0300

türkiye

kar

uçuş

mahsur kalma

istanbul havalimanı

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İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda seferler sabah saat 04.00’e kadar durduruldu. Bu nedenle havalimanındaki binlerce yolcu uçuşunu gerçekleştiremedi. İptal olan seferlerin yanı sıra havalimanına geliş ve gidiş istikametindeki yollar da kapanınca yolcular çareyi geceyi terminaldeki banklarda ve yerlerde uyumakta buldu. İptal olan uçuşlarının biletlerini değiştiren yolcuların, havalimanındaki boş alan buldukları yerlerde ve oturma gruplarında uyudukları görüldü.Belçika’nın Brüksel şehrine gitmek istediklerini ancak hava muhalefeti nedeniyle uçuşlarının iptal olduğunu belirten yolculardan Eyşan Daştan: “Bir hafta boyunca İstanbul’da konakladık. Her normal vatandaş gibi uçağımıza binmeye geldik. Öğlen saat 12.00’den beri havalimanındayız. Önce zaten 3,5 saat rötar oldu. Daha sonra uçağın iptal olduğunu mail yoluyla öğrendik. Otele yerleşilecek dendi ama giriş çıkış hiçbir şey yok her yer kapalı kardan dolayı” diye konuştu.Yolculardan Bayram Önal ise “İstanbul’dan Kiev’e gidecektik uçak iptal oldu. Onun mağduriyetini yaşıyoruz. Şuanda yatacak yerimiz de yok. 10 saattir buradayım ama yarın da ne olacak belli değil. Biletimizi de kendi çabalarımızla değiştirdik ama yarın da ne olacağı belli değil” dedi.

türkiye

istanbul havalimanı

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kar, uçuş, mahsur kalma, istanbul havalimanı