https://tr.sputniknews.com/20220125/ukrayna-savunma-bakani-rusyanin-saldiracagi-iddialarini-reddetti-1053097998.html

Ukrayna Savunma Bakanı, Rusya’nın saldıracağı iddialarını reddetti

Ukrayna Savunma Bakanı, Rusya’nın saldıracağı iddialarını reddetti

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Reznikov, şu an itibarıyla Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’ya karşı bir saldırı hazırlığında olduğuna işaret edecek... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T11:15+0300

2022-01-25T11:15+0300

2022-01-25T11:14+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

saldırı

açıklama

aleksey reznikov

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ICTV televizyonunda konuşan Reznikov, aldıkları istihbarat bilgileri doğrultusunda “Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından şu an itibarıyla yarın taarruza geçeceklerini gösteren tek bir saldırı gücü kurulmadı” ifadelerini kullandı.Riskli bazı senaryoların olduğunu, bunların gelecekte mümkün olduğunu belirten Reznikov, “Ancak bugün böyle bir durum, böyle bir tehdit yok” dedi.Reznikov ayrıca Müşterek Kuvvetler Operasyonu Komutanı Aleksandr Pavlyuk’un açıkladığı Rusya’nın 20 Şubat’ta Ukrayna’ya saldırabileceğine ilişkin senaryoyu pek olumlu değerlendirmediğini ifade etti.Reznikov, Silahlı Kuvvetler ve Genelkurmay Başkanlığı’nın olası bir durumda nasıl hareket edeceklerini bilmek için olası en kötü senaryoları değerlendirdiğini ifade etti.

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rusya, ukrayna, saldırı, açıklama, aleksey reznikov