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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220125/ukrayna-savunma-bakani-rusyanin-saldiracagi-iddialarini-reddetti-1053097998.html
Ukrayna Savunma Bakanı, Rusya’nın saldıracağı iddialarını reddetti
Ukrayna Savunma Bakanı, Rusya’nın saldıracağı iddialarını reddetti
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Reznikov, şu an itibarıyla Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’ya karşı bir saldırı hazırlığında olduğuna işaret edecek... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T11:15+0300
2022-01-25T11:14+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
saldırı
açıklama
aleksey reznikov
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ICTV televizyonunda konuşan Reznikov, aldıkları istihbarat bilgileri doğrultusunda “Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından şu an itibarıyla yarın taarruza geçeceklerini gösteren tek bir saldırı gücü kurulmadı” ifadelerini kullandı.Riskli bazı senaryoların olduğunu, bunların gelecekte mümkün olduğunu belirten Reznikov, “Ancak bugün böyle bir durum, böyle bir tehdit yok” dedi.Reznikov ayrıca Müşterek Kuvvetler Operasyonu Komutanı Aleksandr Pavlyuk’un açıkladığı Rusya’nın 20 Şubat’ta Ukrayna’ya saldırabileceğine ilişkin senaryoyu pek olumlu değerlendirmediğini ifade etti.Reznikov, Silahlı Kuvvetler ve Genelkurmay Başkanlığı’nın olası bir durumda nasıl hareket edeceklerini bilmek için olası en kötü senaryoları değerlendirdiğini ifade etti.
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rusya, ukrayna, saldırı, açıklama, aleksey reznikov

Ukrayna Savunma Bakanı, Rusya’nın saldıracağı iddialarını reddetti

11:15 25.01.2022
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoUkrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
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Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Reznikov, şu an itibarıyla Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’ya karşı bir saldırı hazırlığında olduğuna işaret edecek tek bir saldırı birimi kurmadığını söyledi.
ICTV televizyonunda konuşan Reznikov, aldıkları istihbarat bilgileri doğrultusunda “Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından şu an itibarıyla yarın taarruza geçeceklerini gösteren tek bir saldırı gücü kurulmadı” ifadelerini kullandı.
Riskli bazı senaryoların olduğunu, bunların gelecekte mümkün olduğunu belirten Reznikov, “Ancak bugün böyle bir durum, böyle bir tehdit yok” dedi.
Reznikov ayrıca Müşterek Kuvvetler Operasyonu Komutanı Aleksandr Pavlyuk’un açıkladığı Rusya’nın 20 Şubat’ta Ukrayna’ya saldırabileceğine ilişkin senaryoyu pek olumlu değerlendirmediğini ifade etti.
Reznikov, Silahlı Kuvvetler ve Genelkurmay Başkanlığı’nın olası bir durumda nasıl hareket edeceklerini bilmek için olası en kötü senaryoları değerlendirdiğini ifade etti.
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