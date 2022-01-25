https://tr.sputniknews.com/20220125/ukraynadan-hirvatistan-cumhurbaskani-milanovicin-sozlerine-tepki-buyuk-hayal-kirikligina-ugradik-1053123932.html
Ukrayna'dan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic'in sözlerine tepki: Büyük hayal kırıklığına uğradık
Ukrayna'dan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic'in sözlerine tepki: Büyük hayal kırıklığına uğradık
Ukrayna Dışişleri Bakanlığınca, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in, Ukrayna'nın en geri kalmış ülkeler arasında bulunduğu ve NATO'da yeri olmadığına... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T23:17+0300
2022-01-25T23:17+0300
2022-01-25T23:19+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
nato
hırvatistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051357431_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2b14137755593bf13eb953d994b89573.jpg
Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Milanovic'in sözlerine tepki dile getirildi.Hırvatistan'ın Kiev Büyükelçisi Anica Dzamic'in bakanlığa çağrıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Kendisine, Milanovic'in, Ukrayna'nın NATO üyeliği ve NATO'nun desteğine yönelik sözleri neticesinde Ukrayna'nın son derece büyük bir hayal kırıklığına uğradığı iletilmiştir." ifadesi kullanıldı.Milanovic'in sözlerinin, Ukrayna'nın Avrupa’daki geleceği için hayatlarını kaybeden insanların anısını rencide ettiğine değinilen açıklamada, "Hırvatistan Cumhurbaşkanının bu aşağılayıcı ifadelerinin kamuoyu önünde tekzip edilmesini ve gelecekte tekrarlanmamasını talep ediyoruz." denildi.Milanovic, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın alevlenmesi durumunda, Hırvat ordusunun tüm üyelerini geri çekeceğini söylemişti.Ukrayna'nın NATO'da yerinin olmadığını belirten Milanovic, "Yanukovic yönetiminin devrilmesinin ardından sekiz yıl geçti. Ukrayna ekonomik olarak ilerleme gösteremiyor. Avrupa Birliği'nden de hiçbir yardım alamıyor. Ülke en geri kalmış ülkeler arasına girdi." ifadelerini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220125/hirvatistan-ukrayna-ile-rusya-arasinda-catisma-cikarsa-natodaki-askerlerimizi-geri-cekecegiz-1053110975.html
rusya
ukrayna
hırvatistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051357431_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_60efe2d62133f39c13e111bd0b24193d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, nato, hırvatistan
Ukrayna'dan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic'in sözlerine tepki: Büyük hayal kırıklığına uğradık
23:17 25.01.2022 (güncellendi: 23:19 25.01.2022)
Ukrayna Dışişleri Bakanlığınca, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in, Ukrayna'nın en geri kalmış ülkeler arasında bulunduğu ve NATO'da yeri olmadığına ilişkin sözlerine tepki gösterildi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Milanovic'in sözlerine tepki dile getirildi.
Hırvatistan'ın Kiev Büyükelçisi Anica Dzamic'in bakanlığa çağrıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Kendisine, Milanovic'in, Ukrayna'nın NATO üyeliği ve NATO'nun desteğine yönelik sözleri neticesinde Ukrayna'nın son derece büyük bir hayal kırıklığına uğradığı iletilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Milanovic'in sözlerinin, Ukrayna'nın Avrupa’daki geleceği için hayatlarını kaybeden insanların anısını rencide ettiğine değinilen açıklamada, "Hırvatistan Cumhurbaşkanının bu aşağılayıcı ifadelerinin kamuoyu önünde tekzip edilmesini ve gelecekte tekrarlanmamasını talep ediyoruz." denildi.
Milanovic, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın alevlenmesi durumunda, Hırvat ordusunun tüm üyelerini geri çekeceğini söylemişti.
Ukrayna'nın NATO'da yerinin olmadığını belirten Milanovic, "Yanukovic yönetiminin devrilmesinin ardından sekiz yıl geçti. Ukrayna ekonomik olarak ilerleme gösteremiyor. Avrupa Birliği'nden de hiçbir yardım alamıyor. Ülke en geri kalmış ülkeler arasına girdi." ifadelerini kullanmıştı.