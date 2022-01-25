https://tr.sputniknews.com/20220125/ulastirma-ve-altyapi-bakanligi-marmaray-seferleri-sabaha-kadar-ucretsiz-olarak-devam-edecektir-1053087762.html

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz olarak devam edecektir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz olarak devam edecektir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin sabaha kadar ücretsiz olarak devam edeceğini açıkladı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

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ulaştırma ve altyapı bakanlığı

türkiye

istanbul

kar

marmaray

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İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz olarak devam edecek.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

türkiye

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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, istanbul, kar, marmaray