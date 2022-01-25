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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz olarak devam edecektir
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz olarak devam edecektir
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin sabaha kadar ücretsiz olarak devam edeceğini açıkladı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı
türkiye
istanbul
kar
marmaray
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İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz olarak devam edecek.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, istanbul, kar, marmaray

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz olarak devam edecektir

00:44 25.01.2022 (güncellendi: 00:58 25.01.2022)
© AAMarmaray
Marmaray - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin sabaha kadar ücretsiz olarak devam edeceğini açıkladı.
İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz olarak devam edecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yolcularımıza önemli duyuru; İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışının şehir ulaşımını olumsuz etkilemesi nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz olarak devam edecektir."
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