https://tr.sputniknews.com/20220125/vali-yerlikaya-mahsur-kalan-2-bin-16-kisiyi-otel-misafirhane-ve-yurtlara-yerlestirdik-1053090904.html

Vali Yerlikaya: Mahsur kalan 2 bin 16 kişiyi otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirdik

Vali Yerlikaya: Mahsur kalan 2 bin 16 kişiyi otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirdik

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 2 bin 16 kişinin otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildiğini açıkladı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T03:10+0300

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Yolda mahsur kalan, 2 bin 16 hemşehrimizi otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik" dedi.Yerlikaya, "Yoğun kar yağışı ve tipiye karşı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı.İstanbul Valisi, sonrasında "İlimizde Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlaması bugün (salı) saat 13.00’e kadar uzatılmıştır" bilgisini paylaştı.

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istanbul, kar, ali yerlikaya