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https://tr.sputniknews.com/20220125/vali-yerlikaya-mahsur-kalan-2-bin-16-kisiyi-otel-misafirhane-ve-yurtlara-yerlestirdik-1053090904.html
Vali Yerlikaya: Mahsur kalan 2 bin 16 kişiyi otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirdik
Vali Yerlikaya: Mahsur kalan 2 bin 16 kişiyi otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirdik
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 2 bin 16 kişinin otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildiğini açıkladı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
istanbul
kar
ali yerlikaya
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Yolda mahsur kalan, 2 bin 16 hemşehrimizi otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik" dedi.Yerlikaya, "Yoğun kar yağışı ve tipiye karşı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı.İstanbul Valisi, sonrasında "İlimizde Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlaması bugün (salı) saat 13.00’e kadar uzatılmıştır" bilgisini paylaştı.
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istanbul, kar, ali yerlikaya

Vali Yerlikaya: Mahsur kalan 2 bin 16 kişiyi otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirdik

03:10 25.01.2022 (güncellendi: 03:14 25.01.2022)
© AATürkiye'de kar yağışı
Türkiye'de kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AA
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 2 bin 16 kişinin otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildiğini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Yolda mahsur kalan, 2 bin 16 hemşehrimizi otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik" dedi.
Yerlikaya, "Yoğun kar yağışı ve tipiye karşı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi, sonrasında "İlimizde Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlaması bugün (salı) saat 13.00’e kadar uzatılmıştır" bilgisini paylaştı.
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