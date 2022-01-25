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Vali Yerlikaya: Mahsur kalan 2 bin 16 kişiyi otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirdik
03:10 25.01.2022 (güncellendi: 03:14 25.01.2022)
© AATürkiye'de kar yağışı
© AA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 2 bin 16 kişinin otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildiğini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Yolda mahsur kalan, 2 bin 16 hemşehrimizi otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik" dedi.
Yerlikaya, "Yoğun kar yağışı ve tipiye karşı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Kıymetli İstanbullular,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2022
Yolda mahsur kalan,
2️⃣.0️⃣1️⃣6️⃣ hemşehrimizi otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik.
Yoğun kar yağışı ve tipiye karşı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.❄️🌨#kar#İstanbul pic.twitter.com/h8fpp8Dm97
İstanbul Valisi, sonrasında "İlimizde Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlaması bugün (salı) saat 13.00’e kadar uzatılmıştır" bilgisini paylaştı.
Kıymetli hemşehrilerim;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 25, 2022
İlimizde Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlaması
⏰ bugün (SALI) saat 13.00’e kadar uzatılmıştır. pic.twitter.com/FU78yxhDwS