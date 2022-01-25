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Yaşlı kadın son anda çatıdan düşen kar kütlesinden kurtuldu
Yaşlı kadın son anda çatıdan düşen kar kütlesinden kurtuldu
Bingöl’de yaşlı bir kadın halk otobüsüne bindiği sırada çatıdan kar kütlesi düştü. Saniyelerle kütle altından kurtulan kadının o anları otobüsün güvenlik... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T10:31+0300
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türkiye
bingöl
kar
otobüs
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Bingöl'de, merkeze bağlı Yenimahalle durağında bekleyen ve ismi öğrenilemeyen yaşlı kadın otobüs gelince araca doğru yöneldi. Sadık Bulduk yönetimindeki otobüse binmek isteyen kadın, otobüs kapısına geldiği sırada çatından kar kütlesi düştü. Saniyelerle kar kütlesinden kurtulan kadının o anları, halk otobüsünün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Öte yandan, düşen kar kütlesinin bir kısmının otobüs içine girdiği görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220120/boluda-uzerlerine-kar-kutlesi-dusen-2-ogrenci-olumden-dondu--1052914911.html
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bingöl, kar, otobüs

Yaşlı kadın son anda çatıdan düşen kar kütlesinden kurtuldu

10:31 25.01.2022
© İHAYaşlı kadın son anda çatıdan düşen kar kütlesinden kurtuldu
Yaşlı kadın son anda çatıdan düşen kar kütlesinden kurtuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© İHA
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Bingöl’de yaşlı bir kadın halk otobüsüne bindiği sırada çatıdan kar kütlesi düştü. Saniyelerle kütle altından kurtulan kadının o anları otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Bingöl'de, merkeze bağlı Yenimahalle durağında bekleyen ve ismi öğrenilemeyen yaşlı kadın otobüs gelince araca doğru yöneldi.
Sadık Bulduk yönetimindeki otobüse binmek isteyen kadın, otobüs kapısına geldiği sırada çatından kar kütlesi düştü. Saniyelerle kar kütlesinden kurtulan kadının o anları, halk otobüsünün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Öte yandan, düşen kar kütlesinin bir kısmının otobüs içine girdiği görüldü.
Bolu’da üzerlerine kar kütlesi düşen 2 öğrenci ölümden döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
YAŞAM
Bolu’da üzerlerine kar kütlesi düşen 2 öğrenci ölümden döndü
20 Ocak, 00:00
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