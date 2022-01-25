https://tr.sputniknews.com/20220125/yasli-kadin-son-anda-catidan-dusen-kar-kutlesinden-kurtuldu-1053096499.html

Yaşlı kadın son anda çatıdan düşen kar kütlesinden kurtuldu

Yaşlı kadın son anda çatıdan düşen kar kütlesinden kurtuldu

Bingöl’de yaşlı bir kadın halk otobüsüne bindiği sırada çatıdan kar kütlesi düştü. Saniyelerle kütle altından kurtulan kadının o anları otobüsün güvenlik... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

bingöl

kar

otobüs

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Bingöl'de, merkeze bağlı Yenimahalle durağında bekleyen ve ismi öğrenilemeyen yaşlı kadın otobüs gelince araca doğru yöneldi. Sadık Bulduk yönetimindeki otobüse binmek isteyen kadın, otobüs kapısına geldiği sırada çatından kar kütlesi düştü. Saniyelerle kar kütlesinden kurtulan kadının o anları, halk otobüsünün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Öte yandan, düşen kar kütlesinin bir kısmının otobüs içine girdiği görüldü.

https://tr.sputniknews.com/20220120/boluda-uzerlerine-kar-kutlesi-dusen-2-ogrenci-olumden-dondu--1052914911.html

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bingöl, kar, otobüs