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https://tr.sputniknews.com/20220125/yataginda-olu-bulunan-gamze-sakallioglunun-anne-ve-babasi-gozaltina-alindi-1053123207.html
Yatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu'nun anne ve babası gözaltına alındı
Yatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu'nun anne ve babası gözaltına alındı
Muğla'da annesi tarafından yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun otopsi raporunda boyun kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T22:44+0300
2022-01-25T22:44+0300
türkiye
muğla
bodrum
otopsi
anne
ölü
112 acil çağrı merkezi
gamze sakallıoğlu
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ailesiyle yaşayan Gamze Sakallıoğlu dün sabah saatlerinde annesi tarafından yatağında hareketsiz bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından Gamze Sakallıoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edilen Gamze Sakallıoğlu'nun boynunda izler olduğu tespit edildi. Boyun kemiğinin kırıldığı tespit edildi Gamze'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) görevleri tarafından evde yapılan incelemede olay şüpheli olarak değerlendirildi. Gamze Sakallıoğlu'nun ölümünün ardından otopsi raporu çıktı. Raporda, genç kızın boyun kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından Gamze'nin babası M.H.S. ile annesi T.S. gözaltına alındı.
türkiye
muğla
bodrum
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muğla, bodrum, otopsi, anne, ölü, 112 acil çağrı merkezi, gamze sakallıoğlu

Yatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu'nun anne ve babası gözaltına alındı

22:44 25.01.2022
© DHAYatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu
Yatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© DHA
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Muğla'da annesi tarafından yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun otopsi raporunda boyun kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından Gamze'nin babası M.H.S. ile annesi T.S. gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ailesiyle yaşayan Gamze Sakallıoğlu dün sabah saatlerinde annesi tarafından yatağında hareketsiz bulundu.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri tarafından Gamze Sakallıoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edilen Gamze Sakallıoğlu'nun boynunda izler olduğu tespit edildi.

Boyun kemiğinin kırıldığı tespit edildi

Gamze'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) görevleri tarafından evde yapılan incelemede olay şüpheli olarak değerlendirildi.
Gamze Sakallıoğlu'nun ölümünün ardından otopsi raporu çıktı. Raporda, genç kızın boyun kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından Gamze'nin babası M.H.S. ile annesi T.S. gözaltına alındı.
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