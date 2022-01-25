Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220125/yavas-240-bin-ailemizin-kartlarina-et-urunleri-satin-alabilecekleri-24-milyon-tl-destek-yatirildi-1053119384.html
Yavaş: 240 bin ailemizin kartlarına et ürünleri satın alabilecekleri 24 milyon TL destek yatırıldı
Yavaş: 240 bin ailemizin kartlarına et ürünleri satın alabilecekleri 24 milyon TL destek yatırıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, "Sosyal yardımdan faydalanan 240.792 ailemizin Başkent Kartlarına sadece et ve et ürünleri satın... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T20:34+0300
2022-01-25T20:34+0300
yaşam
ankara
mansur yavaş
başkent
et
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050473290_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_c0d993aabd1485380760f8a888bedc08.jpg
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş sosyal yardımdan yararlanan ailelere yapılan desteği duyurduğu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Hiç kimse yatağa aç girmesin, tüm çocuklarımız hak ettikleri gibi sağlıklı beslenebilsin. Sosyal yardımdan faydalanan 240.792 ailemizin Başkent Kartlarına sadece et ve et ürünleri satın alabilecekleri 24.079.200 TL'lik desteği yatırdık."
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050473290_0:0:2049:1537_1920x0_80_0_0_8f387504d2d503f84cd59da9946591f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, mansur yavaş, başkent, et

Yavaş: 240 bin ailemizin kartlarına et ürünleri satın alabilecekleri 24 milyon TL destek yatırıldı

20:34 25.01.2022
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, "Sosyal yardımdan faydalanan 240.792 ailemizin Başkent Kartlarına sadece et ve et ürünleri satın alabilecekleri 24.079.200 TL'lik desteği yatırdık" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş sosyal yardımdan yararlanan ailelere yapılan desteği duyurduğu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Hiç kimse yatağa aç girmesin, tüm çocuklarımız hak ettikleri gibi sağlıklı beslenebilsin. Sosyal yardımdan faydalanan 240.792 ailemizin Başkent Kartlarına sadece et ve et ürünleri satın alabilecekleri 24.079.200 TL'lik desteği yatırdık."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce