Yavaş: 240 bin ailemizin kartlarına et ürünleri satın alabilecekleri 24 milyon TL destek yatırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş sosyal yardımdan yararlanan ailelere yapılan desteği duyurduğu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Hiç kimse yatağa aç girmesin, tüm çocuklarımız hak ettikleri gibi sağlıklı beslenebilsin. Sosyal yardımdan faydalanan 240.792 ailemizin Başkent Kartlarına sadece et ve et ürünleri satın alabilecekleri 24.079.200 TL'lik desteği yatırdık."
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, "Sosyal yardımdan faydalanan 240.792 ailemizin Başkent Kartlarına sadece et ve et ürünleri satın alabilecekleri 24.079.200 TL'lik desteği yatırdık" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş sosyal yardımdan yararlanan ailelere yapılan desteği duyurduğu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Hiç kimse yatağa aç girmesin, tüm çocuklarımız hak ettikleri gibi sağlıklı beslenebilsin.
Sosyal yardımdan faydalanan 240.792 ailemizin Başkent Kartlarına sadece et ve et ürünleri satın alabilecekleri 24.079.200 TL'lik desteği yatırdık. pic.twitter.com/d6qs0L002J
"Hiç kimse yatağa aç girmesin, tüm çocuklarımız hak ettikleri gibi sağlıklı beslenebilsin. Sosyal yardımdan faydalanan 240.792 ailemizin Başkent Kartlarına sadece et ve et ürünleri satın alabilecekleri 24.079.200 TL'lik desteği yatırdık."