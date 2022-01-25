Yolda kalan ambulanstaki hamile kadını hastaneye itfaiye yetiştirdi

İstanbul Arnavutköy'de hamile bir kadını hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansın hava muhalefeti nedeniyle yolda kalması üzerine yardıma itfaiye ekipleri yetişti. Hamile kadını itfaiye aracına alan ekipler doğuma 5 dakika kala hamile kadını Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne yetiştirdi.İstanbul İtfaiyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma "Hamile bir kadını doğuma yetiştirmeye çalışan ambulansın yoğun hava muhalefeti nedeniyle yolda kalması sonucu itfaiye ekibimiz vatandaşımızı Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne doğuma 5 dakika kala yetiştirdi" notu düşüldü.
Hamile bir kadını hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansın hava muhalefeti nedeniyle yolda kalması üzerine yardıma itfaiye ekipleri yetişti.
İstanbul Arnavutköy'de hamile bir kadını hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansın hava muhalefeti nedeniyle yolda kalması üzerine yardıma itfaiye ekipleri yetişti. Hamile kadını itfaiye aracına alan ekipler doğuma 5 dakika kala hamile kadını Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne yetiştirdi.
İstanbul İtfaiyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma "Hamile bir kadını doğuma yetiştirmeye çalışan ambulansın yoğun hava muhalefeti nedeniyle yolda kalması sonucu itfaiye ekibimiz vatandaşımızı Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne doğuma 5 dakika kala yetiştirdi" notu düşüldü.
Hamile bir kadını doğuma yetiştirmeye çalışan ambulansın yoğun hava muhalefeti nedeniyle yolda kalması sonucu itfaiye ekibimiz vatandaşımızı Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne doğuma 5 dakika kala yetiştirdi. pic.twitter.com/tWUHJ2LTQA