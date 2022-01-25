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https://tr.sputniknews.com/20220125/yolda-kalan-ambulanstaki-hamile-kadini-hastaneye-itfaiye-yetistirdi-1053110859.html
Yolda kalan ambulanstaki hamile kadını hastaneye itfaiye yetiştirdi
Yolda kalan ambulanstaki hamile kadını hastaneye itfaiye yetiştirdi
Hamile bir kadını hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansın hava muhalefeti nedeniyle yolda kalması üzerine yardıma itfaiye ekipleri yetişti. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T16:08+0300
2022-01-25T16:08+0300
türkiye
istanbul
türkiye
hava muhalefeti
kar
hamile
itfaiye
ambulans
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İstanbul Arnavutköy'de hamile bir kadını hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansın hava muhalefeti nedeniyle yolda kalması üzerine yardıma itfaiye ekipleri yetişti. Hamile kadını itfaiye aracına alan ekipler doğuma 5 dakika kala hamile kadını Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne yetiştirdi.İstanbul İtfaiyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma "Hamile bir kadını doğuma yetiştirmeye çalışan ambulansın yoğun hava muhalefeti nedeniyle yolda kalması sonucu itfaiye ekibimiz vatandaşımızı Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne doğuma 5 dakika kala yetiştirdi" notu düşüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220125/hasta-almaya-giderken-kara-saplanan-umke-ekibini-baska-bir-umke-ekibi-kurtardi-1053109129.html
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istanbul, türkiye, hava muhalefeti, kar, hamile, itfaiye, ambulans

Yolda kalan ambulanstaki hamile kadını hastaneye itfaiye yetiştirdi

16:08 25.01.2022
© Fotoğraf : Twitter/İstanbul İtfaiyesiYolda kalan ambulanstaki hamile kadını hastaneye itfaiye yetiştirdi
Yolda kalan ambulanstaki hamile kadını hastaneye itfaiye yetiştirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© Fotoğraf : Twitter/İstanbul İtfaiyesi
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Hamile bir kadını hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansın hava muhalefeti nedeniyle yolda kalması üzerine yardıma itfaiye ekipleri yetişti.
İstanbul Arnavutköy'de hamile bir kadını hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansın hava muhalefeti nedeniyle yolda kalması üzerine yardıma itfaiye ekipleri yetişti. Hamile kadını itfaiye aracına alan ekipler doğuma 5 dakika kala hamile kadını Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne yetiştirdi.
İstanbul İtfaiyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma "Hamile bir kadını doğuma yetiştirmeye çalışan ambulansın yoğun hava muhalefeti nedeniyle yolda kalması sonucu itfaiye ekibimiz vatandaşımızı Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne doğuma 5 dakika kala yetiştirdi" notu düşüldü.
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