https://tr.sputniknews.com/20220125/yolda-kalan-ambulanstaki-hamile-kadini-hastaneye-itfaiye-yetistirdi-1053110859.html

Yolda kalan ambulanstaki hamile kadını hastaneye itfaiye yetiştirdi

Yolda kalan ambulanstaki hamile kadını hastaneye itfaiye yetiştirdi

Hamile bir kadını hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansın hava muhalefeti nedeniyle yolda kalması üzerine yardıma itfaiye ekipleri yetişti. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T16:08+0300

2022-01-25T16:08+0300

2022-01-25T16:08+0300

türkiye

istanbul

türkiye

hava muhalefeti

kar

hamile

itfaiye

ambulans

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İstanbul Arnavutköy'de hamile bir kadını hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansın hava muhalefeti nedeniyle yolda kalması üzerine yardıma itfaiye ekipleri yetişti. Hamile kadını itfaiye aracına alan ekipler doğuma 5 dakika kala hamile kadını Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne yetiştirdi.İstanbul İtfaiyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma "Hamile bir kadını doğuma yetiştirmeye çalışan ambulansın yoğun hava muhalefeti nedeniyle yolda kalması sonucu itfaiye ekibimiz vatandaşımızı Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne doğuma 5 dakika kala yetiştirdi" notu düşüldü.

https://tr.sputniknews.com/20220125/hasta-almaya-giderken-kara-saplanan-umke-ekibini-baska-bir-umke-ekibi-kurtardi-1053109129.html

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istanbul, türkiye, hava muhalefeti, kar, hamile, itfaiye, ambulans