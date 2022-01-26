11 metre uzunluğunda kardan timsah: Yapımı 6 saat sürdü

Sivas'ta geçen akşam etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. İHA'nın haberine göre kent merkezi Kardeşler Mahallesi'nde esnaflık yapan Ebru Karatutan ve çalışanları her yıl yaptıkları geleneği bozmadı.Geçen yıl da kardan Kangal köpeği yapan Karatutan ve çalışanları bu yılda kardan timsah yaptı. Yaklaşık 11 metre uzunluğundaki kardan timsahın yapımı 6 saat sürdü.11 metre uzunluğundaKardan timsahı yapan Ebru Karatutan, “Sivas'ta her yıl kar yağışından dolayı böyle figürler yapıyoruz. Uzun zamandır yapıyoruz. Geçen sene Kangal köpeği, koltuk yaptık, bu şekilde de bir timsah yapmaya karar verdik. Yapımı yaklaşık 6 saat sürdü. 6 saatin sonunda güzel tepkiler aldık. Bu bizi çok mutlu etti. 11 metre uzunluğunda. Özellikle komşularımız her yıl buraya geliyorlar kar yağışından sonra nasıl bir şey yaptığımızı merak ediyorlar. Müşterilerimiz çok memnun kaldı. Teşekkür ettiler resim çekindiler. Bunlar bizi de mutlu ediyor tabii'' dedi.
Sivas’ta bir dükkan sahibi ve çalışanları 11 metre uzunluğunda kardan timsah yaptı. Timsahın yapımı 6 saat sürdü.
Sivas'ta geçen akşam etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
İHA'nın haberine göre kent merkezi Kardeşler Mahallesi'nde esnaflık yapan Ebru Karatutan ve çalışanları her yıl yaptıkları geleneği bozmadı.
Geçen yıl da kardan Kangal köpeği yapan Karatutan ve çalışanları bu yılda kardan timsah yaptı. Yaklaşık 11 metre uzunluğundaki kardan timsahın yapımı 6 saat sürdü.
11 metre uzunluğunda
Kardan timsahı yapan Ebru Karatutan, “Sivas'ta her yıl kar yağışından dolayı böyle figürler yapıyoruz. Uzun zamandır yapıyoruz. Geçen sene Kangal köpeği, koltuk yaptık, bu şekilde de bir timsah yapmaya karar verdik. Yapımı yaklaşık 6 saat sürdü. 6 saatin sonunda güzel tepkiler aldık. Bu bizi çok mutlu etti. 11 metre uzunluğunda. Özellikle komşularımız her yıl buraya geliyorlar kar yağışından sonra nasıl bir şey yaptığımızı merak ediyorlar. Müşterilerimiz çok memnun kaldı. Teşekkür ettiler resim çekindiler. Bunlar bizi de mutlu ediyor tabii'' dedi.