2021’de 700 binden fazla yabancı, Rusya vatandaşlığı aldı

Rusya İçişleri Bakanlığı’nın ülkedeki göç durumuna ilişkin raporuna göre, 2021 yılında 735 bin 385 yabancıya Rusya vatandaşlığı verildi. 2020’de Rus vatandaşlığı alan yabancı sayısının 656 bin 347 olduğu anımsatıldı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen aralık ayında, ülke parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması’na, Rusya vatandaşlığına ilişkin yasa tasarısını sunmuştu. Rusya devlet sınırı değiştikten sonra yabancılara vatandaşlık verme olasılığını öngöre taslak, parlamentodaki tüm fraksiyonların onayını almıştı.
Rusya İçişleri Bakanlığı, 2021’de vatandaşlık verilen yabancı sayısının bir önceki döneme göre 79 bin artarak 735 bin 385’e yükseldiğini belirtti.
Rusya İçişleri Bakanlığı’nın ülkedeki göç durumuna ilişkin raporuna göre, 2021 yılında 735 bin 385 yabancıya Rusya vatandaşlığı verildi. 2020’de Rus vatandaşlığı alan yabancı sayısının 656 bin 347 olduğu anımsatıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen aralık ayında, ülke parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması’na, Rusya vatandaşlığına ilişkin yasa tasarısını sunmuştu. Rusya devlet sınırı değiştikten sonra yabancılara vatandaşlık verme olasılığını öngöre taslak, parlamentodaki tüm fraksiyonların onayını almıştı.