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https://tr.sputniknews.com/20220126/2021de-700-binden-fazla-yabanci-rusya-vatandasligi-verildi-1053128203.html
2021’de 700 binden fazla yabancı, Rusya vatandaşlığı aldı
2021’de 700 binden fazla yabancı, Rusya vatandaşlığı aldı
Rusya İçişleri Bakanlığı, 2021’de vatandaşlık verilen yabancı sayısının bir önceki döneme göre 79 bin artarak 735 bin 385’e yükseldiğini belirtti. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T01:36+0300
2022-01-26T01:40+0300
dünya
rusya
vatandaşlık
pasaport
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Rusya İçişleri Bakanlığı’nın ülkedeki göç durumuna ilişkin raporuna göre, 2021 yılında 735 bin 385 yabancıya Rusya vatandaşlığı verildi. 2020’de Rus vatandaşlığı alan yabancı sayısının 656 bin 347 olduğu anımsatıldı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen aralık ayında, ülke parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması’na, Rusya vatandaşlığına ilişkin yasa tasarısını sunmuştu. Rusya devlet sınırı değiştikten sonra yabancılara vatandaşlık verme olasılığını öngöre taslak, parlamentodaki tüm fraksiyonların onayını almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211110/vahsi-guzelin-yildizi-natalia-oreiro-rus-pasaportu-aldi-1050672446.html
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rusya, vatandaşlık, pasaport

2021’de 700 binden fazla yabancı, Rusya vatandaşlığı aldı

01:36 26.01.2022 (güncellendi: 01:40 26.01.2022)
© AARusya'da yeni yıl tatili
Rusya'da yeni yıl tatili - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AA
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Rusya İçişleri Bakanlığı, 2021’de vatandaşlık verilen yabancı sayısının bir önceki döneme göre 79 bin artarak 735 bin 385’e yükseldiğini belirtti.
Rusya İçişleri Bakanlığı’nın ülkedeki göç durumuna ilişkin raporuna göre, 2021 yılında 735 bin 385 yabancıya Rusya vatandaşlığı verildi. 2020’de Rus vatandaşlığı alan yabancı sayısının 656 bin 347 olduğu anımsatıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen aralık ayında, ülke parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması’na, Rusya vatandaşlığına ilişkin yasa tasarısını sunmuştu. Rusya devlet sınırı değiştikten sonra yabancılara vatandaşlık verme olasılığını öngöre taslak, parlamentodaki tüm fraksiyonların onayını almıştı.
Natalia Oreiro - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
YAŞAM
Vahşi Güzel'in yıldızı Natalia Oreiro, Rus pasaportu aldı
10 Kasım 2021, 18:53
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