https://tr.sputniknews.com/20220126/66-yasindaki-emekli-ogretmen-129-cocukla-dunyanin-en-uretken-sperm-donoruyum-ucretsiz-dagitiyorum-1053157915.html

66 yaşındaki emekli öğretmen: 129 çocukla dünyanın en üretken sperm donörüyüm, ücretsiz dağıtıyorum

66 yaşındaki emekli öğretmen: 129 çocukla dünyanın en üretken sperm donörüyüm, ücretsiz dağıtıyorum

İngiltere'de yaşayan 66 yaşındaki emekli öğretmen Clive Jones, resmi olarak sperm donörü olamasa da şimdiye dek sosyal medya üzerinden insanlara ücretsiz... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T18:17+0300

2022-01-26T18:17+0300

2022-01-26T18:17+0300

yaşam

ingiltere

sperm

baba

donör

sperm bankası

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İngiltere'de 66 yaşındaki bir adam şimdiye dek 129 çocuğun babası olduğunu belirterek, işi bırakana kadar 150 çocuk hedefine ulaşmak istediğini kaydetti.66 yaşındaki emekli öğretmen Clive Jones, resmi olarak sperm donörü olamasa da son 9 yıldır sosyal medya üzerinden tanıştığı ailelere ücretsiz olarak sperm bağışlıyor.Facebook üzerinden kendisine ulaşan ailelerden yoğun bir talem gördüğünü söyleyen Jones, bağışçılığı bırakana kadar 150 çocuğun babası olma hedefine ulaşmak istediğini kaydetti.Halihazırda kendi sperminden 9 bebeğin dünyaya gelmek üzere olduğunu ifade eden Jones, Derbyshire Live'e verdiği röportajda sperm bankalarında donör olmak için belirlenen 45 üst yaş limitini aştığı için bunu gayri resmi kanallarla yapmaya devam ettiğini söyledi.Birçok insanın kendisine bunu neden yaptığını sorduğunu anlatan Jones, bu sorulara "Ücretsiz bağış sağladığım ailelerin mutluluğunu görürseniz anlarsınız" yanıtı veriyor:Halihazırda üç yetişkin çocuğu olduğunu söyleyen Jones, sperm donörlüğüne nasıl başladığını şöyle anlatıyor:1978 yılından bu yana evli olduğunu ancak yaptığı işten memnun olmayan eşiyle uzun süredir ayrı yaşadığını söyleyen Jones, daha önce "4 erkek 175 bebek" isimli bir belgeselde de yer almış.Jones, dünyaya gelmesini sağladığı bebeklerden 20'siyle tanıştığını kaydetti.Kendisiyle iletişime geçen kişilerden önce yumurtlama dönemine dair bilgi edindiğini, daha sonra ise yumurtlamaya saatler kala yaşadıkları yerin yakınlarına gittiğini söyleyen Jones, şöyle konuştu:

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ingiltere, sperm, baba, donör, sperm bankası