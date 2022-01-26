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66 yaşındaki emekli öğretmen: 129 çocukla dünyanın en üretken sperm donörüyüm, ücretsiz dağıtıyorum
© DHASperm
© DHA
İngiltere'de yaşayan 66 yaşındaki emekli öğretmen Clive Jones, resmi olarak sperm donörü olamasa da şimdiye dek sosyal medya üzerinden insanlara ücretsiz olarak çok sayıda bağış yaptığını söyleyerek dünyanın en verimli sperm donörü olduğunu ileri sürüyor.
İngiltere'de 66 yaşındaki bir adam şimdiye dek 129 çocuğun babası olduğunu belirterek, işi bırakana kadar 150 çocuk hedefine ulaşmak istediğini kaydetti.
66 yaşındaki emekli öğretmen Clive Jones, resmi olarak sperm donörü olamasa da son 9 yıldır sosyal medya üzerinden tanıştığı ailelere ücretsiz olarak sperm bağışlıyor.
Facebook üzerinden kendisine ulaşan ailelerden yoğun bir talem gördüğünü söyleyen Jones, bağışçılığı bırakana kadar 150 çocuğun babası olma hedefine ulaşmak istediğini kaydetti.
'I'm world's most prolific sperm donor with 129 kids - I give it away free on Facebook'https://t.co/xHujv2I7cE— The Mirror (@DailyMirror) January 26, 2022
Halihazırda kendi sperminden 9 bebeğin dünyaya gelmek üzere olduğunu ifade eden Jones, Derbyshire Live'e verdiği röportajda sperm bankalarında donör olmak için belirlenen 45 üst yaş limitini aştığı için bunu gayri resmi kanallarla yapmaya devam ettiğini söyledi.
Birçok insanın kendisine bunu neden yaptığını sorduğunu anlatan Jones, bu sorulara "Ücretsiz bağış sağladığım ailelerin mutluluğunu görürseniz anlarsınız" yanıtı veriyor:
"Şu anda 138 bebeğin babasıyım. 129 doğmuş bebek, dokuz da devam eden hamilelik ile muhtemelen dünyanın en üretken sperm donörü benim. Birkaç yıl daha devam edebilirim. Bir şekilde 150'ye ulaşacağım. Birçok klinik ve sperm tüccarı biliyorum ama onlar bağış yapmıyorlar, meni satıyorlar. Aldığım mesajları ve mutlu ettiğim bebekli annelerin fotoğraflarını görse insanların beni daha çok anlayacaklarını düşünüyorum. Bunun getirdiği mutluluğu hissedebiliyorum. Bir keresinde bir anneanne, torun sahibi olmasını sağladığım için bana mesaj atmıştı. Bunu ücretsiz yapıyorum, yalnızca bazen benzin parası alıyorum. Bundan para almak yasadışı ve bana doğru gelmiyor."
Halihazırda üç yetişkin çocuğu olduğunu söyleyen Jones, sperm donörlüğüne nasıl başladığını şöyle anlatıyor:
"Her şey, 9 yıl önce mayıs ayında başladı. Bazı insanlar için çocuk sahibi olmak benim için olduğu kadar çok önemli. Gazetede çocuk sahibi olamayan insanların durumunu okudum. Gazeteyi okurken, insanların Facebook'u bağış yapmak için nasıl kullandıklarını öğrendim. Yardım edebileceğimi düşündüm, bu yüzden sitelerden birinde bir yazı yayınladım.Kaç yaşında olduğumu göz önünde bulundurarak çok fazla bir talep beklemiyordum ama Derby'de bir saat içinde benimle iletişime geçen bir kadın vardı ve o akşam yardım etmemi istedi. Yıllardır bağışçı olarak reklam yaptırmadım. Şu anda çok meşgulüm ve pek çok insan, sadece birilerinin önermesi üzerinden benimle iletişime geçiyor."
1978 yılından bu yana evli olduğunu ancak yaptığı işten memnun olmayan eşiyle uzun süredir ayrı yaşadığını söyleyen Jones, daha önce "4 erkek 175 bebek" isimli bir belgeselde de yer almış.
Jones, dünyaya gelmesini sağladığı bebeklerden 20'siyle tanıştığını kaydetti.
Kendisiyle iletişime geçen kişilerden önce yumurtlama dönemine dair bilgi edindiğini, daha sonra ise yumurtlamaya saatler kala yaşadıkları yerin yakınlarına gittiğini söyleyen Jones, şöyle konuştu:
"Rahatsız edilme ihtimalim olmayan bir yere gidiyorum ve minibüsün arkasına geçip perdeleri indiriyorum. Sonra bardak ve bir şırınga alıyorum, böylece dışarı taşmasını engelliyorum. Kolumun altına bir torba koyuyorum ve onlara dışarıda olduğumu ve üç dakika içinde geleceğimi söylemeleri için mesaj atıyorum. Bu işe yaramazsa, bazen bir otoparkta buluşmayı öneriyorlar. Ne kadar gergin olduklarını anlayabiliyorum. Normalde hiçbir donör minibüste bu işi yapmaz, insanların kapısına gider ve tuvaleti kullanmak isterler."