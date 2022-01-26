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https://tr.sputniknews.com/20220126/abd-disisleri-bakani-blinken-rusyaya-verdigimiz-yazili-cevabi-kamuya-aciklamayacagiz---1053162911.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya'nın önerilerine verdiğimiz yazılı cevabı kamuya açıklamayacağız
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya'nın önerilerine verdiğimiz yazılı cevabı kamuya açıklamayacağız
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'nın önerilerine yazılı bir yanıt verdiklerini doğrulayarak, verilen yanıtın içeriğini kamuya açıklamayacaklarını belirtti. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T21:29+0300
2022-01-26T21:38+0300
dünya
abd
moskova
antony blinken
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Washington'un Rusya’nın güvenlik garantisiyle ilgili teklifine yazılı cevap vermesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken açıklama yaptı.Blinken, ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan’ın, Rusya'nın güvenlik garantisiyle ilgili teklifine yazılı cevap verdiğini doğruladı.Moskova'nın verilen cevabı inceleme şansı bulduktan sonra önümüzdeki günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmeyi beklediğini söyleyen Blinken, "Yanıtımız haftalardır istişare ettiğimiz Ukrayna ve Avrupalı Avrupalı müttefiklerimiz ve ortaklarımızla tamamen koordine bir şekilde verildi" dedi.ABD'li diplomat, "Belgeyi kamuya açıklamıyoruz çünkü gizli görüşmeler için alan sağlarsak diplomasinin başarılı olmak için en iyi şansa sahip olduğunu düşünüyoruz. Rusya'nın da aynı görüşte olmasını umuyoruz ve kendi önerilerimizi ciddiye alacağız" dediABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan’ın, ülkesinin, Rusya’nın güvenlik garantisiyle ilgili teklifine yazılı cevabını, Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko’ya teslim ettiği belirtilmişti.
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abd, moskova, antony blinken

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya'nın önerilerine verdiğimiz yazılı cevabı kamuya açıklamayacağız

21:29 26.01.2022 (güncellendi: 21:38 26.01.2022)
© AFP 2021 / ALEX BRANDONABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AFP 2021 / ALEX BRANDON
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'nın önerilerine yazılı bir yanıt verdiklerini doğrulayarak, verilen yanıtın içeriğini kamuya açıklamayacaklarını belirtti.
Washington'un Rusya’nın güvenlik garantisiyle ilgili teklifine yazılı cevap vermesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken açıklama yaptı.
Blinken, ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan’ın, Rusya'nın güvenlik garantisiyle ilgili teklifine yazılı cevap verdiğini doğruladı.
Moskova'nın verilen cevabı inceleme şansı bulduktan sonra önümüzdeki günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmeyi beklediğini söyleyen Blinken, "Yanıtımız haftalardır istişare ettiğimiz Ukrayna ve Avrupalı Avrupalı müttefiklerimiz ve ortaklarımızla tamamen koordine bir şekilde verildi" dedi.
ABD'li diplomat, "Belgeyi kamuya açıklamıyoruz çünkü gizli görüşmeler için alan sağlarsak diplomasinin başarılı olmak için en iyi şansa sahip olduğunu düşünüyoruz. Rusya'nın da aynı görüşte olmasını umuyoruz ve kendi önerilerimizi ciddiye alacağız" dedi
ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan’ın, ülkesinin, Rusya’nın güvenlik garantisiyle ilgili teklifine yazılı cevabını, Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko’ya teslim ettiği belirtilmişti.
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