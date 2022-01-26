https://tr.sputniknews.com/20220126/abd-ve-muttefikleri-dogu-avrupaya-askeri-takviyeyi-gorusuyor-1053167485.html
'ABD ve müttefikleri, Doğu Avrupa'ya askeri takviyeyi görüşüyor'
'ABD ve müttefikleri, Doğu Avrupa'ya askeri takviyeyi görüşüyor'
ABD’nin, Ukrayna’da ‘potansiyel’ çatışma çıkmadan NATO’nun doğu kanadına ek askeri birliklerin gönderilmesi konusunu değerlendirdiği duyuruldu. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T23:51+0300
2022-01-26T23:51+0300
2022-01-26T23:52+0300
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CNN televizyonu, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, “ABD ve bir grup müttefik, Rusya’nın Ukrayna’ya her türlü olası saldırısından önce, Moskova’nın devam eden saldırganlığı karşısında desteğini sergilemek amacıyla Doğu Avrupa’daki NATO ülkelerine ek binlerce asker konuşlandırmayı görüşüyor” ifadelerine yer verdi.Ek askeri güç yerleştirmeyi değerlendiren ülkeler arasında Romanya, Bulgaristan ve Macaristan’ın gösterildiği haberde, “Henüz nihai karar alınmadı” denildi.NATO içinde, bu tür eylemlere hazır olmayan ülkelerin bulunduğunu kaydeden CNN, bu nedenle ABD’nin, ek askeri güç gönderme konusunda 'ikili görüşmeler' yürüttüğünü belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220126/stoltenberg-rusyanin-anlasma-teklifine-yazili-karsiligi-ilettiklerini-duyurdu-1053163496.html
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doğu avrupa, ukrayna, nato, bulgaristan, romanya, macaristan, asker
'ABD ve müttefikleri, Doğu Avrupa'ya askeri takviyeyi görüşüyor'
23:51 26.01.2022 (güncellendi: 23:52 26.01.2022)
ABD’nin, Ukrayna’da ‘potansiyel’ çatışma çıkmadan NATO’nun doğu kanadına ek askeri birliklerin gönderilmesi konusunu değerlendirdiği duyuruldu.
CNN televizyonu, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, “ABD ve bir grup müttefik, Rusya’nın Ukrayna’ya her türlü olası saldırısından önce, Moskova’nın devam eden saldırganlığı karşısında desteğini sergilemek amacıyla Doğu Avrupa’daki NATO ülkelerine ek binlerce asker konuşlandırmayı görüşüyor” ifadelerine yer verdi.
Ek askeri güç yerleştirmeyi değerlendiren ülkeler arasında Romanya, Bulgaristan ve Macaristan’ın gösterildiği haberde, “Henüz nihai karar alınmadı” denildi.
NATO içinde, bu tür eylemlere hazır olmayan ülkelerin bulunduğunu kaydeden CNN, bu nedenle ABD’nin, ek askeri güç gönderme konusunda 'ikili görüşmeler' yürüttüğünü belirtti.