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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220126/abd-ve-muttefikleri-dogu-avrupaya-askeri-takviyeyi-gorusuyor-1053167485.html
'ABD ve müttefikleri, Doğu Avrupa'ya askeri takviyeyi görüşüyor'
'ABD ve müttefikleri, Doğu Avrupa'ya askeri takviyeyi görüşüyor'
ABD’nin, Ukrayna’da ‘potansiyel’ çatışma çıkmadan NATO’nun doğu kanadına ek askeri birliklerin gönderilmesi konusunu değerlendirdiği duyuruldu. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T23:51+0300
2022-01-26T23:52+0300
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CNN televizyonu, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, “ABD ve bir grup müttefik, Rusya’nın Ukrayna’ya her türlü olası saldırısından önce, Moskova’nın devam eden saldırganlığı karşısında desteğini sergilemek amacıyla Doğu Avrupa’daki NATO ülkelerine ek binlerce asker konuşlandırmayı görüşüyor” ifadelerine yer verdi.Ek askeri güç yerleştirmeyi değerlendiren ülkeler arasında Romanya, Bulgaristan ve Macaristan’ın gösterildiği haberde, “Henüz nihai karar alınmadı” denildi.NATO içinde, bu tür eylemlere hazır olmayan ülkelerin bulunduğunu kaydeden CNN, bu nedenle ABD’nin, ek askeri güç gönderme konusunda 'ikili görüşmeler' yürüttüğünü belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220126/stoltenberg-rusyanin-anlasma-teklifine-yazili-karsiligi-ilettiklerini-duyurdu-1053163496.html
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doğu avrupa, ukrayna, nato, bulgaristan, romanya, macaristan, asker

'ABD ve müttefikleri, Doğu Avrupa'ya askeri takviyeyi görüşüyor'

23:51 26.01.2022 (güncellendi: 23:52 26.01.2022)
© REUTERS / KACPER PEMPELABD'den Polonya'ya asker ve teçhizat sevkiyatı
ABD'den Polonya'ya asker ve teçhizat sevkiyatı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / KACPER PEMPEL
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ABD’nin, Ukrayna’da ‘potansiyel’ çatışma çıkmadan NATO’nun doğu kanadına ek askeri birliklerin gönderilmesi konusunu değerlendirdiği duyuruldu.
CNN televizyonu, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, “ABD ve bir grup müttefik, Rusya’nın Ukrayna’ya her türlü olası saldırısından önce, Moskova’nın devam eden saldırganlığı karşısında desteğini sergilemek amacıyla Doğu Avrupa’daki NATO ülkelerine ek binlerce asker konuşlandırmayı görüşüyor” ifadelerine yer verdi.
Ek askeri güç yerleştirmeyi değerlendiren ülkeler arasında Romanya, Bulgaristan ve Macaristan’ın gösterildiği haberde, “Henüz nihai karar alınmadı” denildi.
NATO içinde, bu tür eylemlere hazır olmayan ülkelerin bulunduğunu kaydeden CNN, bu nedenle ABD’nin, ek askeri güç gönderme konusunda 'ikili görüşmeler' yürüttüğünü belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
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Stoltenberg, Rusya'nın anlaşma teklifine yazılı karşılığı ilettiklerini duyurdu
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