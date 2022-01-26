https://tr.sputniknews.com/20220126/abdden-misira-25-milyar-dolari-askin-silah-satisina-onay-1053130072.html

ABD'den Mısır'a 2.5 milyar doları aşkın silah satışına onay

ABD'den Mısır'a 2.5 milyar doları aşkın silah satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır'a 2,2 milyar doları C-130J kargo uçağı, 355 milyon doları hava savunma radarları olmak üzere 2 milyar 555 milyon dolarlık askeri... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T04:10+0300

2022-01-26T04:10+0300

2022-01-26T04:10+0300

savunma

abd

mısır

abd dışişleri bakanlığı

abd savunma ve güvenlik işbirliği ajansı

silah satışı

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ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Mısır'a tahmini değeri 2.2 milyar dolar olan C-130J Süper Herkül kargo uçağı ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi" ifadeleri kullanıldı.Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 12 adet C-130J uçağı, 12 yedek motor ve diğer destek ekipmanının yer aldığı kaydedildi.Ajanstan yapılan ikinci açıklamada ise Mısır'a 355 milyon dolar değerinde hava savunma radar sistemlerinin satışına onay verildiği kaydedildi.Açıklamada, bu satış paketinde ise 3 adet SPS-48 karada konuşlu radar sistemleri, bu sistemlerle ilgili yedek parçalar, motorlar, jeneratörler ve diğer ekipmanlar bulunduğu ifade edildi.Dışişleri Bakanlığı'nın silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.ABD Kongresi'nin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.

https://tr.sputniknews.com/20220109/misir-ve-abdden-kizildenizde-ortak-deniz-tatbikati-1052556360.html

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