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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220126/abdnin-kiev-buyukelciliginden-vatandaslara-ukraynayi-derhal-terk-edin-cagrisi-1053163285.html
ABD’nin Kiev Büyükelçiliği’nden vatandaşlarına ‘Ukrayna’yı derhal terk edin’ çağrısı
ABD’nin Kiev Büyükelçiliği’nden vatandaşlarına ‘Ukrayna’yı derhal terk edin’ çağrısı
ABD’nin Kiev Büyükelçiliği, vatandaşlarına, güvenlik alanındaki “öngörülemez durum” bağlamında, Ukrayna’yı derhal terk etme çağrısında bulundu. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T21:42+0300
2022-01-26T21:45+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
ukrayna
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ABD’nin Kiev Büyükelçiliği’nin açıklamasında, “Rusya’nın askeri eylemleri başlatma riskinin artması” nedeniyle Ukrayna’da güvenlik alanındaki durumun öngörülemez hale geldiği kaydediliyor.Açıklamada, “ABD Büyükelçiliği, Ukrayna’da bulunan ABD vatandaşlarını, ticari ulaşım araçlarını veya sahip oldukları diğer seçenekleri kullanarak Ukrayna’yı derhal terk etme olasılığını değerlendirmeye çağırıyor” ifadesine yer verildi.ABD Dışişleri Bakanlığı, 23 Ocak Pazar günü, Ukrayna’daki diplomatların bir kısmının ve aile üyelerinin gönüllü olarak ülkeden tahliyesini başlatma emrini vermişti. Bakanlık ayrıca Rusya’ya seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmuştu.Bir gün sonra Almanya’nın, Ukrayna’daki diplomatlarının bir kısmını tahliye etme niyetinde olduğunu Ukrayna’ya bildirdiği öğrenildi. 25 Ocak’ta da Kanada, Ukrayna’daki diplomatların ailelerini tahliye etme kararını verdi.Bu bağlamda, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugünkü açıklamasında, Batı’nın Ukrayna etrafında histeri yarattığını dile getirmişti.
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abd, rusya, ukrayna, kiev

ABD’nin Kiev Büyükelçiliği’nden vatandaşlarına ‘Ukrayna’yı derhal terk edin’ çağrısı

21:42 26.01.2022 (güncellendi: 21:45 26.01.2022)
© AP PhotoUkrayna, ABD
Ukrayna, ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AP Photo
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ABD’nin Kiev Büyükelçiliği, vatandaşlarına, güvenlik alanındaki “öngörülemez durum” bağlamında, Ukrayna’yı derhal terk etme çağrısında bulundu.
ABD’nin Kiev Büyükelçiliği’nin açıklamasında,Rusya’nın askeri eylemleri başlatma riskinin artması” nedeniyle Ukrayna’da güvenlik alanındaki durumun öngörülemez hale geldiği kaydediliyor.
Açıklamada, “ABD Büyükelçiliği, Ukrayna’da bulunan ABD vatandaşlarını, ticari ulaşım araçlarını veya sahip oldukları diğer seçenekleri kullanarak Ukrayna’yı derhal terk etme olasılığını değerlendirmeye çağırıyor” ifadesine yer verildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, 23 Ocak Pazar günü, Ukrayna’daki diplomatların bir kısmının ve aile üyelerinin gönüllü olarak ülkeden tahliyesini başlatma emrini vermişti. Bakanlık ayrıca Rusya’ya seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmuştu.
Bir gün sonra Almanya’nın, Ukrayna’daki diplomatlarının bir kısmını tahliye etme niyetinde olduğunu Ukrayna’ya bildirdiği öğrenildi. 25 Ocak’ta da Kanada, Ukrayna’daki diplomatların ailelerini tahliye etme kararını verdi.
Bu bağlamda, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugünkü açıklamasında, Batı’nın Ukrayna etrafında histeri yarattığını dile getirmişti.
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