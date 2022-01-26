https://tr.sputniknews.com/20220126/abdnin-kiev-buyukelciliginden-vatandaslara-ukraynayi-derhal-terk-edin-cagrisi-1053163285.html

ABD’nin Kiev Büyükelçiliği’nden vatandaşlarına ‘Ukrayna’yı derhal terk edin’ çağrısı

ABD’nin Kiev Büyükelçiliği’nden vatandaşlarına ‘Ukrayna’yı derhal terk edin’ çağrısı

ABD’nin Kiev Büyükelçiliği, vatandaşlarına, güvenlik alanındaki “öngörülemez durum” bağlamında, Ukrayna’yı derhal terk etme çağrısında bulundu. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T21:42+0300

2022-01-26T21:42+0300

2022-01-26T21:45+0300

ukrayna krizi

abd

rusya

ukrayna

kiev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053048943_0:87:1291:813_1920x0_80_0_0_e8b81d83375dd5d001623ececcf0896e.jpg

ABD’nin Kiev Büyükelçiliği’nin açıklamasında, “Rusya’nın askeri eylemleri başlatma riskinin artması” nedeniyle Ukrayna’da güvenlik alanındaki durumun öngörülemez hale geldiği kaydediliyor.Açıklamada, “ABD Büyükelçiliği, Ukrayna’da bulunan ABD vatandaşlarını, ticari ulaşım araçlarını veya sahip oldukları diğer seçenekleri kullanarak Ukrayna’yı derhal terk etme olasılığını değerlendirmeye çağırıyor” ifadesine yer verildi.ABD Dışişleri Bakanlığı, 23 Ocak Pazar günü, Ukrayna’daki diplomatların bir kısmının ve aile üyelerinin gönüllü olarak ülkeden tahliyesini başlatma emrini vermişti. Bakanlık ayrıca Rusya’ya seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmuştu.Bir gün sonra Almanya’nın, Ukrayna’daki diplomatlarının bir kısmını tahliye etme niyetinde olduğunu Ukrayna’ya bildirdiği öğrenildi. 25 Ocak’ta da Kanada, Ukrayna’daki diplomatların ailelerini tahliye etme kararını verdi.Bu bağlamda, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugünkü açıklamasında, Batı’nın Ukrayna etrafında histeri yarattığını dile getirmişti.

rusya

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, rusya, ukrayna, kiev