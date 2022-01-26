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https://tr.sputniknews.com/20220126/afad-olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-24-bin-589-kisi-yurtlarda-misafir-edildi-1053143345.html
AFAD: Olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 bin 589 kişi yurtlarda misafir edildi
AFAD: Olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 bin 589 kişi yurtlarda misafir edildi
AFAD, 22 ilde olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 bin 589 vatandaşın misafirhane ve yurtlarda misafir edildiğini bildirdi. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T13:32+0300
2022-01-26T13:32+0300
türkiye
afad
kar yağışı
kar
mağdur
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
yurt
yol
afet
mahsur kalma
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle kapalı bulunan yolların açılması ve vatandaşlara yardım ulaştırılması için AFAD koordinasyonunda kara yolları, emniyet, jandarma, 112, belediye, il özel idare, Türk Kızılay, UMKE ve sivil toplum ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili çalışma gruplarından toplam 81 bin 39 personel ile 27 bin 280 araç, makine ve teçhizatın görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, "22 ilimizde 24 bin 589 vatandaşımız misafirhane ve yurtlarda misafir edildi." bilgisi paylaşıldı.Halen 4 bin 545 kişinin yurtlarda ve misafirhanelerde kaldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Yurt genelinde, 9 bin 398 kişinin mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevki sağlanmıştır. 1473 sıcak yemek, 98 bin 443 içecek, 78 bin 195 kumanya, 77 bin 905 ikramlık, 12 bin 750 çorba ve 11 bin 976 battaniye dağıtımı yapılmıştır.Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip ederek bu uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkmaması önem taşımaktadır. Olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."
https://tr.sputniknews.com/20220125/icisleri-bakani-ulastirma-bakani-ve-afad-baskani-cumhurbaskani-talimatiyla-istanbula-gidiyor-1053087728.html
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afad, kar yağışı, kar, mağdur, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), yurt, yol, afet, mahsur kalma

AFAD: Olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 bin 589 kişi yurtlarda misafir edildi

13:32 26.01.2022
© AAAFAD: Olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 bin 589 kişi yurtlarda misafir edildi
AFAD: Olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 bin 589 kişi yurtlarda misafir edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AA
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AFAD, 22 ilde olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 bin 589 vatandaşın misafirhane ve yurtlarda misafir edildiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle kapalı bulunan yolların açılması ve vatandaşlara yardım ulaştırılması için AFAD koordinasyonunda kara yolları, emniyet, jandarma, 112, belediye, il özel idare, Türk Kızılay, UMKE ve sivil toplum ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili çalışma gruplarından toplam 81 bin 39 personel ile 27 bin 280 araç, makine ve teçhizatın görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, "22 ilimizde 24 bin 589 vatandaşımız misafirhane ve yurtlarda misafir edildi." bilgisi paylaşıldı.
Halen 4 bin 545 kişinin yurtlarda ve misafirhanelerde kaldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yurt genelinde, 9 bin 398 kişinin mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevki sağlanmıştır. 1473 sıcak yemek, 98 bin 443 içecek, 78 bin 195 kumanya, 77 bin 905 ikramlık, 12 bin 750 çorba ve 11 bin 976 battaniye dağıtımı yapılmıştır.
Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip ederek bu uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkmaması önem taşımaktadır. Olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."
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