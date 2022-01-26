https://tr.sputniknews.com/20220126/afad-olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-24-bin-589-kisi-yurtlarda-misafir-edildi-1053143345.html

AFAD: Olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 bin 589 kişi yurtlarda misafir edildi

AFAD: Olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 bin 589 kişi yurtlarda misafir edildi

AFAD, 22 ilde olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 bin 589 vatandaşın misafirhane ve yurtlarda misafir edildiğini bildirdi. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T13:32+0300

2022-01-26T13:32+0300

2022-01-26T13:32+0300

türkiye

afad

kar yağışı

kar

mağdur

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

yurt

yol

afet

mahsur kalma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053143430_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_19b11c33e13c4237cd50b69592811995.jpg

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle kapalı bulunan yolların açılması ve vatandaşlara yardım ulaştırılması için AFAD koordinasyonunda kara yolları, emniyet, jandarma, 112, belediye, il özel idare, Türk Kızılay, UMKE ve sivil toplum ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili çalışma gruplarından toplam 81 bin 39 personel ile 27 bin 280 araç, makine ve teçhizatın görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, "22 ilimizde 24 bin 589 vatandaşımız misafirhane ve yurtlarda misafir edildi." bilgisi paylaşıldı.Halen 4 bin 545 kişinin yurtlarda ve misafirhanelerde kaldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Yurt genelinde, 9 bin 398 kişinin mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevki sağlanmıştır. 1473 sıcak yemek, 98 bin 443 içecek, 78 bin 195 kumanya, 77 bin 905 ikramlık, 12 bin 750 çorba ve 11 bin 976 battaniye dağıtımı yapılmıştır.Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip ederek bu uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkmaması önem taşımaktadır. Olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

https://tr.sputniknews.com/20220125/icisleri-bakani-ulastirma-bakani-ve-afad-baskani-cumhurbaskani-talimatiyla-istanbula-gidiyor-1053087728.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afad, kar yağışı, kar, mağdur, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), yurt, yol, afet, mahsur kalma