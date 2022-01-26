https://tr.sputniknews.com/20220126/ak-parti-metaverse-calistayi-yapacak-1053131099.html

AK Parti, Metaverse çalıştayı yapacak

AK Parti, Metaverse çalıştayı yapacak

AK Parti’nin önceki gün toplanan MYK’sında Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Metaverse (sanal evren) ile ilgili bir sunum yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T06:20+0300

2022-01-26T06:20+0300

2022-01-26T06:20+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

sedef kabaş

sezen aksu

metaverse

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, gazeteci Sedef Kabaş ve sanatçı Sezen Aksu ile ilgili yapılan açıklamalar gündem başlığı oldu. Bazı kurmaylar, Sezen Aksu’nun bu şarkı sözlerini 5 sene önce yazdığı ve Sedef Kabaş’tan ayrı değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Erdoğan’ın da bunun üzerine “Konuşun tabii, bana kalmasın bu konular” dediği öğrenildi.'Gündem belirleme konusunda güzel bir ivme yakaladık'Yeni Şafak'ın haberine göre, toplantıda ayrıca Erdoğan’ın, “Gündem belirleme konusunda güzel bir ivme yakaladık. Bunu devam ettirelim” ifadesini kullandığı belirtildi.'Hassas bir konu'Toplantıda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri de metaverse ile ilgili bir sunum yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili, “Hassas bir konu, iyi ve titiz bir çalışma yapın. Bu alanda uzman isimlerin katıldığı bir çalıştay düzenleyin” değerlendirmesinde bulundu.İleri, konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada, “Yeni gelişmekte olan bu alanı da odağımıza aldık. Bu alanın Türkiye açısından çok boyutlu bir şekilde değerlendirmemiz gereken bir alan olduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı’mız ve toplumumuzun diğer paydaşlarının geniş katılımı ile bir forum düzenlemeyi planlıyoruz” diye konuştu.Türkiye’de siyasi partilerden ilk kez AK Parti metaverse üzerinden toplantı yaptı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen toplantıya, TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri ve TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş katıldı.

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recep tayyip erdoğan, ak parti, sedef kabaş, sezen aksu, metaverse