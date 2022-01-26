AK Partili Bozdağ: 3. ittifak, Millet İttifakı’nın seçim stratejisinin bir parçasıdır

"Millet İttifakı, 3'üncü ittifakı kurduruyor. 3'üncü ittifak, Millet İttifakı’nın seçim stratejisinin bir parçasıdır. Esasında Millet İttifakı ile 3'üncü ittifak aynı ittifaktır. Farkları; sadece adları ve amblemleridir. 3'üncü ittifak, Türk halkını aldatmaya dönük danışıklı yeni bir siyasi muvazaadır. Muvazaalı siyaset, ikiyüzlü siyasettir ve siyasi ahlaktan yoksundur. Türk halkı; ikiyüzlü insanları, ikiyüzlü siyaseti ve ikiyüzlü siyasetçileri sevmez ve seçmez. 3'üncü ittifak projesiyle Millet İttifakı’nın hedefleri; giden oyları durdurmak, giden oyların 3'üncü ittifaka gitmesini sağlamak, alamayacakları kimi oyları 3'üncü ittifakta toplamak, HDP ile fiili ittifak kamburundan kurtulmak, seçimi ikinci tura bıraktırmak olabilir mi?"