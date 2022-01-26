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AK Partili Bozdağ: 3. ittifak, Millet İttifakı’nın seçim stratejisinin bir parçasıdır
AK Partili Bozdağ: 3. ittifak, Millet İttifakı’nın seçim stratejisinin bir parçasıdır
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, "Millet ittifakı, 3'üncü ittifakı kurduruyor. 3'üncü ittifak, Millet İttifakı’nın... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
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politika
ak parti
bekir bozdağ
açıklama
cumhur ittifakı
millet ittifakı
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AK Partili Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, siyasette 3'üncü ittifak arayışlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.Bozdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
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ak parti, bekir bozdağ, açıklama, cumhur ittifakı, millet ittifakı

AK Partili Bozdağ: 3. ittifak, Millet İttifakı’nın seçim stratejisinin bir parçasıdır

12:24 26.01.2022 (güncellendi: 12:30 26.01.2022)
© İHA / MEHMET EKREM CEYLANBekir Bozdağ
Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© İHA / MEHMET EKREM CEYLAN
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TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, "Millet ittifakı, 3'üncü ittifakı kurduruyor. 3'üncü ittifak, Millet İttifakı’nın seçim stratejisinin bir parçasıdır" dedi.
AK Partili Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, siyasette 3'üncü ittifak arayışlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bozdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Millet İttifakı, 3'üncü ittifakı kurduruyor. 3'üncü ittifak, Millet İttifakı’nın seçim stratejisinin bir parçasıdır. Esasında Millet İttifakı ile 3'üncü ittifak aynı ittifaktır. Farkları; sadece adları ve amblemleridir. 3'üncü ittifak, Türk halkını aldatmaya dönük danışıklı yeni bir siyasi muvazaadır. Muvazaalı siyaset, ikiyüzlü siyasettir ve siyasi ahlaktan yoksundur. Türk halkı; ikiyüzlü insanları, ikiyüzlü siyaseti ve ikiyüzlü siyasetçileri sevmez ve seçmez. 3'üncü ittifak projesiyle Millet İttifakı’nın hedefleri; giden oyları durdurmak, giden oyların 3'üncü ittifaka gitmesini sağlamak, alamayacakları kimi oyları 3'üncü ittifakta toplamak, HDP ile fiili ittifak kamburundan kurtulmak, seçimi ikinci tura bıraktırmak olabilir mi?"
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