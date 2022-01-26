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https://tr.sputniknews.com/20220126/alanyaya-53-yil-sonra-kar-yagdi-1053152645.html
Alanya'ya 53 yıl sonra kar yağdı
Alanya'ya 53 yıl sonra kar yağdı
Antalya'nın Alanya ilçesine 53 yıl aradan sonra kar yağdı. Dolu ile karışık yağan kar nedeniyle ilçe kısa süreliğine de olsa beyaza büründü. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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kar
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Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, Antalya'nın Alanya ilçesinde de etkili oldu.Saat 11.00 sıralarında aniden başlayan dolu ve kar yağışı nedeniyle ilçe kısa sürede beyaza büründü.53 yıl aradan sonra karla karşılaşan Alanyalılar, dışarı çıkarak kar topu oynadı. 10 dakika süren yağış sırasında merkezde bulunan sera ve narenciye ağaçları zarar gördü.Beyaz örtüyle kaplanan sahilde yürüyen bir vatandaş da şaşkınlığını "Şu yaşıma kadar gördüğüm en tuhaf şeyi yaşıyorum. Her yer bembeyaz" sözleriyle anlattı.
https://tr.sputniknews.com/20210324/konya-antalya-karayolunda-ulasima-kar-engeli-1044108302.html
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alanya, türkiye, kar

Alanya'ya 53 yıl sonra kar yağdı

16:34 26.01.2022 (güncellendi: 16:35 26.01.2022)
© DHAAlanya'ya 53 yıl sonra kar yağdı
Alanya'ya 53 yıl sonra kar yağdı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© DHA
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Antalya'nın Alanya ilçesine 53 yıl aradan sonra kar yağdı. Dolu ile karışık yağan kar nedeniyle ilçe kısa süreliğine de olsa beyaza büründü.
Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, Antalya'nın Alanya ilçesinde de etkili oldu.
Saat 11.00 sıralarında aniden başlayan dolu ve kar yağışı nedeniyle ilçe kısa sürede beyaza büründü.
53 yıl aradan sonra karla karşılaşan Alanyalılar, dışarı çıkarak kar topu oynadı. 10 dakika süren yağış sırasında merkezde bulunan sera ve narenciye ağaçları zarar gördü.
Konya- Antalya karayolunda ulaşıma 'kar' engeli - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2021
DÜNYA
Konya-Antalya karayolunda ulaşıma 'kar' engeli
24 Mart 2021, 21:33
Beyaz örtüyle kaplanan sahilde yürüyen bir vatandaş da şaşkınlığını "Şu yaşıma kadar gördüğüm en tuhaf şeyi yaşıyorum. Her yer bembeyaz" sözleriyle anlattı.
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