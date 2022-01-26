https://tr.sputniknews.com/20220126/ambulans-soforu-hastayi-500-metre-sirtinda-tasidi-1053159657.html

Ambulans şoförü hastayı 500 metre sırtında taşıdı

Ambulans şoförü hastayı 500 metre sırtında taşıdı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde göğüs ağrısı çeken Hasan Türken’e (79) müdahale etmeye giden sağlık ekibi kar engeline takıldı. Türken, ilk müdahalenin ardından... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T19:20+0300

2022-01-26T19:20+0300

2022-01-26T19:23+0300

ambulans

ambulans şoförleri

düzce

türkiye

hasta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053159632_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_964cc0c1c5a25e9074f6ad025e04eedf.jpg

Gümüşova ilçesi Yıldıztepe Köyü’nde göğüs ağrısı çeken Hasan Türken’in yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Köye hareket eden sağlık ekibi, Türken’in evine yaklaşık 500 metre uzaklıkta kar engeline takıldı. Ambulanstan inen sağlık ekibi yürüyerek hastanın evine gitti. Kontrol edilen Hasan Türken daha sonra ambulans şoförü tarafından yaklaşık 500 metre sırtında taşınarak aracın bulunduğu bölgeye getirildi.Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan Hasan Türken, tedavi altına alındı.

düzce

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ambulans, ambulans şoförleri, düzce, hasta