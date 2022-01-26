https://tr.sputniknews.com/20220126/ankara-nigde-otoyolunda-kaza-2si-cocuk-3-kisi-oldu-1053149667.html
Ankara-Niğde Otoyolu'nda kaza: 2'si çocuk, 3 kişi öldü
Ankara-Niğde Otoyolu'nda kaza: 2'si çocuk, 3 kişi öldü
Ankara- Niğde Otoyolu'nda TIR'ın arkadan çarptığı minibüsteki 2'si çocuk, 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T15:38+0300
2022-01-26T15:38+0300
2022-01-26T15:38+0300
türkiye
ankara
çocuk
ölüm
tir
kaza
şoför
vefat
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Kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu'nun Niğde gişeleri yakınlarında meydana geldi. Ferman Kaya yönetimindeki 33 BNP 75 plakalı TIR, aynı yöne giden 51 ABN 608 plakalı minibüse arkadan çarptı.Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, minibüsteki 2'si çocuk, 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.Minibüste yaralanan 4 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının kritik olduğu belirtildi.Kazanın ardından TIR şoförü Ferman Kaya gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220126/mersinde-zincirleme-kaza-tir-soforu-yanarak-can-verdi-1053132297.html
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ankara, çocuk, ölüm, tir, kaza, şoför, vefat
Ankara-Niğde Otoyolu'nda kaza: 2'si çocuk, 3 kişi öldü
Ankara- Niğde Otoyolu'nda TIR'ın arkadan çarptığı minibüsteki 2'si çocuk, 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu'nun Niğde gişeleri yakınlarında meydana geldi. Ferman Kaya yönetimindeki 33 BNP 75 plakalı TIR, aynı yöne giden 51 ABN 608 plakalı minibüse arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, minibüsteki 2'si çocuk, 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Minibüste yaralanan 4 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının kritik olduğu belirtildi.
Kazanın ardından TIR şoförü Ferman Kaya gözaltına alındı.