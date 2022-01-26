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https://tr.sputniknews.com/20220126/annesinin-telefonunu-kullanan-22-aylik-cocuk-1500-sterlinlik-mobilya-alisverisi-yapti-1053138129.html
Annesinin telefonunu kullanan 22 aylık çocuk, 1500 sterlinlik mobilya alışverişi yaptı
Annesinin telefonunu kullanan 22 aylık çocuk, 1500 sterlinlik mobilya alışverişi yaptı
ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Madhu Kumar, henüz 1 yaşında olan oğlu Ayaansh'ın yaptığı alışveriş çılgınlığını medyaya anlattı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T11:49+0300
2022-01-26T11:51+0300
yaşam
abd
alışveriş
çocuk
walmart
internetten alışveriş
online alışveriş
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Evlerine gelen mobilyaları görünce eşine ve çocuklarına herhangi bir alışveriş yapıp yapmadıklarını soran anne Madhu Kumar, Walmart'tan yapılan 1,483 sterlin (27 bin Türk Lirası) değerindeki mobilyaları görünce hayrete düştü. Olayın ardındaki kişinin, ailenin en genç üyesi, 22 aylık Ayaansh olduğu ortaya çıktı.Bazı ürünlerden birden fazla sipariş veren Ayaansh'ın annesinin telefonunu kullanarak aldığı ortaya çıkan mobilyalar arasında çiçek stantları ve sandalyeler de yer aldı.News12'ye konuşan anne Madhu Kumar, "İlk önce biri bir kutuyla gelip kapının önüne koydu. Daha sonra ikincisi geldi, sonra üçüncüsü derken evin önünde kuyruk oluştu" dedi.Yerel medyanın haberlerine göre, aile yeni bir eve taşınmıştı ve Madhu internet üzerinden satın almak için olası mobilyalara bakıyordu. Ayaansh ise annesinin seçtiği mobilyaları tek seferde onay butonuna basarak satın aldı.Baba Pramod Kumar, "Sepete gitti ve orada her ne varsa, tek seferde tıkladı ve güm, tüm ödemeler gerçekleşti" dedi.Kumar ailesi satın alınan mobilyaların şimdiye dek yaklaşık yüzde 75'inin eve teslim edildiğini düşünüyor ancak neyse ki Walmart, ailenin istemediği mobilyaları iade edebileceklerini söyledi.Anne Madhu küçük Ayaansh'ın telefonları sevdiğini söylerken, baba Pramod ise, "İleride şifre ve yüz tanımlama güvenlik adımları koymayı düşünüyoruz, böylelikle telefonu açamayacak" dedi.
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abd, alışveriş, çocuk, walmart, internetten alışveriş, online alışveriş

Annesinin telefonunu kullanan 22 aylık çocuk, 1500 sterlinlik mobilya alışverişi yaptı

11:49 26.01.2022 (güncellendi: 11:51 26.01.2022)
© DHAhikikomori - çocuk - telefon
hikikomori - çocuk - telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© DHA
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ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Madhu Kumar, henüz 1 yaşında olan oğlu Ayaansh'ın yaptığı alışveriş çılgınlığını medyaya anlattı.
Evlerine gelen mobilyaları görünce eşine ve çocuklarına herhangi bir alışveriş yapıp yapmadıklarını soran anne Madhu Kumar, Walmart'tan yapılan 1,483 sterlin (27 bin Türk Lirası) değerindeki mobilyaları görünce hayrete düştü. Olayın ardındaki kişinin, ailenin en genç üyesi, 22 aylık Ayaansh olduğu ortaya çıktı.
Bazı ürünlerden birden fazla sipariş veren Ayaansh'ın annesinin telefonunu kullanarak aldığı ortaya çıkan mobilyalar arasında çiçek stantları ve sandalyeler de yer aldı.
News12'ye konuşan anne Madhu Kumar, "İlk önce biri bir kutuyla gelip kapının önüne koydu. Daha sonra ikincisi geldi, sonra üçüncüsü derken evin önünde kuyruk oluştu" dedi.
Yerel medyanın haberlerine göre, aile yeni bir eve taşınmıştı ve Madhu internet üzerinden satın almak için olası mobilyalara bakıyordu. Ayaansh ise annesinin seçtiği mobilyaları tek seferde onay butonuna basarak satın aldı.
Baba Pramod Kumar, "Sepete gitti ve orada her ne varsa, tek seferde tıkladı ve güm, tüm ödemeler gerçekleşti" dedi.
Kumar ailesi satın alınan mobilyaların şimdiye dek yaklaşık yüzde 75'inin eve teslim edildiğini düşünüyor ancak neyse ki Walmart, ailenin istemediği mobilyaları iade edebileceklerini söyledi.
Anne Madhu küçük Ayaansh'ın telefonları sevdiğini söylerken, baba Pramod ise, "İleride şifre ve yüz tanımlama güvenlik adımları koymayı düşünüyoruz, böylelikle telefonu açamayacak" dedi.
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