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Antalya'da Kaş ve Demre arasındaki yolda 100 araç kar nedeniyle mahsur kaldı
Antalya'da Kaş ve Demre arasındaki yolda 100 araç kar nedeniyle mahsur kaldı
Antalya'nın Kaş ve Demre ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan D-400 yolunda 100'e yakın araç, saat 15.00 sıralarında aniden başlayan kar yağışı nedeniyle kaldı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T17:25+0300
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yaşam
antalya
kaş
demre
kar yağışı
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Antalya'yı Muğla'ya bağlayan D-400 karayolunun Demre ilçesinin Davazlar ve Yavu mahalleleri arasında kalan 3 kilometrelik bölümünde, saat 15.00 sıralarında aniden bastıran kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler, araçlarını yol kenarlarına park etti.Kış lastiği ve zinciri takılı olmayan araçlar başta olmak üzere 100'e yakın araç yolda kaldı. Kaş'ın Ağullu Mahallesi'nden Demre'nin Gürses Mahallesi'ne kadar 25 kilometrelik bölümde de yoğun kar yağışı devam ediyor. Jandarma, bölgede güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri de yolda kar temizleme çalışması başlattı.
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antalya, kaş, demre, kar yağışı

Antalya'da Kaş ve Demre arasındaki yolda 100 araç kar nedeniyle mahsur kaldı

17:25 26.01.2022
© DHAAntalya'da Kaş ve Demre arasındaki yolda 100 araç kar nedeniyle kaldı
Antalya'da Kaş ve Demre arasındaki yolda 100 araç kar nedeniyle kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© DHA
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Antalya'nın Kaş ve Demre ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan D-400 yolunda 100'e yakın araç, saat 15.00 sıralarında aniden başlayan kar yağışı nedeniyle kaldı.
Antalya'yı Muğla'ya bağlayan D-400 karayolunun Demre ilçesinin Davazlar ve Yavu mahalleleri arasında kalan 3 kilometrelik bölümünde, saat 15.00 sıralarında aniden bastıran kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler, araçlarını yol kenarlarına park etti.
© DHAAntalya'da Kaş ve Demre arasındaki yolda 100 araç kar nedeniyle kaldı
Antalya'da Kaş ve Demre arasındaki yolda 100 araç kar nedeniyle kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
Antalya'da Kaş ve Demre arasındaki yolda 100 araç kar nedeniyle kaldı
© DHA
Kış lastiği ve zinciri takılı olmayan araçlar başta olmak üzere 100'e yakın araç yolda kaldı. Kaş'ın Ağullu Mahallesi'nden Demre'nin Gürses Mahallesi'ne kadar 25 kilometrelik bölümde de yoğun kar yağışı devam ediyor.
Jandarma, bölgede güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri de yolda kar temizleme çalışması başlattı.
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