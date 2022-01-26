https://tr.sputniknews.com/20220126/arnavutkoyde-yolda-kalan-diyaliz-hastasi-yasamini-yitirdi-1053131716.html

Arnavutköy'de yolda kalan diyaliz hastası yaşamını yitirdi

Arnavutköy'de yolda kalan diyaliz hastası yaşamını yitirdi

Arnavutköy'de kardan dolayı aracı ile mahsur kalan diyaliz hastası bir vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T07:21+0300

2022-01-26T07:21+0300

2022-01-26T07:21+0300

türkiye

kar

arnavutköy

diyaliz

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Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kardan dolayı aracı ile Mahsur kalan Diyaliz hastası bir vatandaş aracında fenalaştı. Fenalaşan vatandaşa sağlık ekipleri ulaşmada zorluk çekince yardıma İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Ekipleri koştu. Ekiplerin olay yerinde ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırdığı vatandaş, Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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kar, arnavutköy, diyaliz