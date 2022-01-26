https://tr.sputniknews.com/20220126/avcilarda-16-saatlik-elektrik-kesintisi-sogukta-ates-yakarak-isindilar-1053136306.html

Avcılar’da 16 saatlik elektrik kesintisi: Soğukta ateş yakarak ısındılar

Avcılar’da 16 saatlik elektrik kesintisi: Soğukta ateş yakarak ısındılar

Avcılar’da bir sokakta elektriklerin kesilmesi, orada yaşayan vatandaşların hayatını olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, kış günü soğuktan korunmak için evde... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T11:13+0300

2022-01-26T11:13+0300

2022-01-26T11:13+0300

türkiye

istanbul

kar yağışı

avcılar

kar

ev

sokak

ateş

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Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bir sokakta elektriklerin kesilmesi vatandaşların hayatını olumsuz etkiledi. Edinilen bilgiye göre, sabah 08.00 sıralarında sokağın elektrikleri kesildi. Orada oturan vatandaşlar durumu BEDAŞ ekiplerine bildirdi.Sokağa akşam saatlerinde gelen ekipler, yeraltında kablo koptuğu için elektriğin kesildiğini ve yaklaşık 4 saat daha elektriklerin gelmeyeceğini bildirdi. Yaklaşık 16 saattir elektrik olmayan sokakta yaşayanlar, soğuk kış gününde ısınmak için evde battaniye ile, sokakta ise yaktıkları ateşle ısındı. Vatandaşlar, ev halkının özellikle çocukların bu soğuklarda böyle mağduriyet yaşamalarından şikayetçi oldu.'Bu mahallede 15-20 tane bebek var'Ev halkının battaniyenin altında ısındığını ifade eden Mücahit Ünlü, “Sabah 8'den itibaren şuan gece 12 oldu elektriğimiz yok. Şu anda bir binamızda soba yanıyor. Çocuklar oraya toplandı. Sağ olsun komşumuz kapısını açtı. Bu mahallede nereden baksanız 15-20 tane bebek var. Evler buz gibi , girilmiyor. Yetkililere ulaşamıyoruz. Mahalle muhtarımız ilgilendi ve bazı yerleri aradı. Arıza kaydı oluşturduk. ‘Geleceğiz' dediler. Akşam tekrar aradık. ‘Kaydınız bulunmamaktadır' dediler” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220125/istanbulda-kar-nedeniyle-yolda-kalan-araclar-cekiliyor-1053107588.html

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