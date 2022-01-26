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Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a geri dönüyor
Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a geri dönüyor
Galatasaray, eski golcüsü Bafetimbi Gomis'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 36 yaşındaki Fransız golcünün menajeri transferi için İstanbul'da yönetimle görüşme... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T17:44+0300
2022-01-26T17:44+0300
spor
süper lig
galatasaray
instagram
spor toto süper lig
transfer
bafetimbi gomis
gol
paylaşım
gol kralı
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Küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı 3'e inen Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım Süper Lig'de gol kralı olan eski oyuncusu ile masaya oturdu.Cimbom, gol yollarındaki sıkıntıyı da çözmek için Al-Hilal'de sözleşmesi biten Bafetimbi Gomis'le prensipte anlaştı.İstanbul'a gelen 36 yaşındaki yıldızın menajeriyle yapılan görüşmelerde mutabakat sağlandı. Arada ufak pürüzlerin kaldığı öğrenilirken, Gomis'in de yeniden Galatasaray'da forma giymek istediği belirtildi. Tecrübeli oyuncu, 2017-18 sezonunda attığı 29 golle sarı-kırmızılı takımı şampiyon yapmıştı.Gomis'ten Instagram paylaşımıDeneyimli oyuncudan bir paylaşım geldi. Araçta yolculuk yaptığı sırada videosunu paylaşan Gomis, "Sıradaki durak neresi olacak? Aslan geliyor" diyerek Türkiye, Suudi Arabistan, İngiltere ve Fransa bayraklarının olduğu bir anını koydu.Başkan Elmas doğruladıTaraftarlar da sosyal medyada Gomis'e yönelik mesajlar yazarak, Fransız golcüyü tekrar takımda görmek istediklerini dile getirdi. Yönetim bu hamleyle üzerindeki baskıyı azaltmayı planlıyor. Başkan Burak Elmas, dün Habertürk'te yaptığı açıklamada Gomis'le görüştüklerini bildirip transferi doğruladı. Takımı genç ve acemi bulan Torrent, deneyimli futbolcunun liderliğinden faydalanmak istiyor. Ünlü forvet, 2018 yazında 6 milyon Euro'ya Al- Hilal'e satılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220125/burak-elmas-karari-aldigim-anki-verilere-bakarsaniz-bu-karari-almak-icin-yeterli-sebebim-vardi-1053123622.html
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süper lig, galatasaray, instagram, spor toto süper lig, transfer, bafetimbi gomis, gol, paylaşım, gol kralı

Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a geri dönüyor

17:44 26.01.2022
© AA / Onur ÇobanBafetimbi Gomis
Bafetimbi Gomis - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AA / Onur Çoban
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Galatasaray, eski golcüsü Bafetimbi Gomis'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 36 yaşındaki Fransız golcünün menajeri transferi için İstanbul'da yönetimle görüşme yaptı.
Küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı 3'e inen Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım Süper Lig'de gol kralı olan eski oyuncusu ile masaya oturdu.
Cimbom, gol yollarındaki sıkıntıyı da çözmek için Al-Hilal'de sözleşmesi biten Bafetimbi Gomis'le prensipte anlaştı.
İstanbul'a gelen 36 yaşındaki yıldızın menajeriyle yapılan görüşmelerde mutabakat sağlandı. Arada ufak pürüzlerin kaldığı öğrenilirken, Gomis'in de yeniden Galatasaray'da forma giymek istediği belirtildi. Tecrübeli oyuncu, 2017-18 sezonunda attığı 29 golle sarı-kırmızılı takımı şampiyon yapmıştı.

Gomis'ten Instagram paylaşımı

Deneyimli oyuncudan bir paylaşım geldi. Araçta yolculuk yaptığı sırada videosunu paylaşan Gomis, "Sıradaki durak neresi olacak? Aslan geliyor" diyerek Türkiye, Suudi Arabistan, İngiltere ve Fransa bayraklarının olduğu bir anını koydu.
© Fotoğraf : Instagram / Bafetimbi GomisBafetimbi Gomis'ten Instagram paylaşımı: 'Aslan geliyor'
Bafetimbi Gomis'ten Instagram paylaşımı: 'Aslan geliyor' - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
Bafetimbi Gomis'ten Instagram paylaşımı: 'Aslan geliyor'
© Fotoğraf : Instagram / Bafetimbi Gomis

Başkan Elmas doğruladı

Taraftarlar da sosyal medyada Gomis'e yönelik mesajlar yazarak, Fransız golcüyü tekrar takımda görmek istediklerini dile getirdi. Yönetim bu hamleyle üzerindeki baskıyı azaltmayı planlıyor.
Başkan Burak Elmas, dün Habertürk'te yaptığı açıklamada Gomis'le görüştüklerini bildirip transferi doğruladı. Takımı genç ve acemi bulan Torrent, deneyimli futbolcunun liderliğinden faydalanmak istiyor. Ünlü forvet, 2018 yazında 6 milyon Euro'ya Al- Hilal'e satılmıştı.
Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
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Burak Elmas: Kararı aldığım dönemdeki verilere bakarsanız bu kararı almak için yeterli sebebim vardı
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