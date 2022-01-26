https://tr.sputniknews.com/20220126/bakan-kasapoglu-istanbulda-ankarada-belediyecilige-talip-olanlarin-dustugu-hali-gorduk-1053150075.html

Bakan Kasapoğlu: İstanbul'da, Ankara'da belediyeciliğe talip olanların düştüğü hali gördük

Bakan Kasapoğlu: İstanbul'da, Ankara'da belediyeciliğe talip olanların düştüğü hali gördük

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Büyük laflar ederek İstanbul'da, Ankara'da belediyeciliğe talip olanların düştükleri hali gördük. Onların... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T15:45+0300

2022-01-26T15:45+0300

2022-01-26T15:45+0300

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara'nın Mamak ilçesinde yapımı tamamlanan Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Kasapoğlu, yoğun kış şartlarında belediyeciliğin önemini vurgulayarak, "Bugün kar yağıyor ve biz bir yandan açılış yapıyoruz. Bu herkese nasip olmaz. Rabbi'mize şükürler olsun. İşte gördük, büyük laflar ederek İstanbul'da, Ankara'da belediyeciliğe talip olanların düştükleri hali gördük. Onların halkımızın en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak kadar acze düştüklerini, bu anlamda eser siyasetini, hizmet belediyeciliğini dahi yerine getiremeyecek bir vizyonu olduklarını gördük. Ama biz en yoğun kış şartlarına rağmen hep birlikte belediyelerimizle, teşkilatımızla, milletimizle el ele vererek inci tanesi gibi tesislerimizi Ankara'mıza, Türkiye'mizin dört bir yanına birer birer dizmeye, birer birer milletimizle buluşturmaya devam ediyoruz" diye konuştu.'Hi̇zmet çıtamızı yükselti̇yoruz'Modern alt yapıya sahip olan spor tesislerini 81 vilayette vatandaşlarla buluşturmaya devem edeceklerini söyleyen Kasapoğlu, "Ankara'nın dört bir yanında inşa ettiğimiz, gençlik alanında yaptığımız çalışmalar, gençlik merkezlerimiz, kamplarımız, birbirinden değerli modern yurtlarımız ve bu anlamda belediyelerimizle el ele vererek, bir olarak, beraber olarak, milletimizin hizmete erişimini sağlamakta kendimizi mesul hissediyoruz. Mamak'ta her hafta açılış var. Ankara'nın diğer ilçelerinde iş birliği yaptığımız tüm ilçelerimizde açılışlarımız var. Artık temelini attığımız tesislerin birer birer meyvelerini toplama sürecine girdik. Gençlerimize yönelik en kapsamlı gençlik yatırımlarını, en modern spor tesislerini son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz gibi hizmetteki çıtamızı yükseltme adına bu altyapıyı birlikte güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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