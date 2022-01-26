https://tr.sputniknews.com/20220126/bakan-koca-yolu-ulasima-kapanan-hastalarimiz-hastaneye-ulastirildi-1053145879.html

Bakan Koca: Yolu ulaşıma kapanan hastalarımız hastaneye ulaştırıldı

Bakan Koca: Yolu ulaşıma kapanan hastalarımız hastaneye ulaştırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan hastaların, Ulusal Medikal Kurtarma... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T14:09+0300

2022-01-26T14:09+0300

2022-01-26T14:09+0300

türkiye

diyarbakır

hastane

hasta

fahrettin koca

eğil

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Bakan Koca, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde yolda kalan hastalara ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Yaptığı paylaşımda Koca, "Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan bir mahalledeki hastalarımız, UMKE ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırılmıştır. Bölgede benzer koşullarda olan yerleşim yerlerinde ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor" dedi.

türkiye

diyarbakır

eğil

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diyarbakır, hastane, hasta, fahrettin koca, eğil