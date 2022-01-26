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https://tr.sputniknews.com/20220126/bakan-koca-yolu-ulasima-kapanan-hastalarimiz-hastaneye-ulastirildi-1053145879.html
Bakan Koca: Yolu ulaşıma kapanan hastalarımız hastaneye ulaştırıldı
Bakan Koca: Yolu ulaşıma kapanan hastalarımız hastaneye ulaştırıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan hastaların, Ulusal Medikal Kurtarma... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T14:09+0300
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türkiye
diyarbakır
hastane
hasta
fahrettin koca
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Bakan Koca, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde yolda kalan hastalara ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Yaptığı paylaşımda Koca, "Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan bir mahalledeki hastalarımız, UMKE ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırılmıştır. Bölgede benzer koşullarda olan yerleşim yerlerinde ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor" dedi.
türkiye
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diyarbakır, hastane, hasta, fahrettin koca, eğil

Bakan Koca: Yolu ulaşıma kapanan hastalarımız hastaneye ulaştırıldı

14:09 26.01.2022
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© İHA / UĞUR ESER
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan hastaların, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) desteğiyle hastaneye ulaştırıldığını duyurdu.
Bakan Koca, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde yolda kalan hastalara ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Yaptığı paylaşımda Koca, "Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan bir mahalledeki hastalarımız, UMKE ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırılmıştır. Bölgede benzer koşullarda olan yerleşim yerlerinde ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor" dedi.
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