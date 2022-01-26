Bakan Koca: Yolu ulaşıma kapanan hastalarımız hastaneye ulaştırıldı

Bakan Koca, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde yolda kalan hastalara ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Yaptığı paylaşımda Koca, "Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan bir mahalledeki hastalarımız, UMKE ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırılmıştır. Bölgede benzer koşullarda olan yerleşim yerlerinde ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan hastaların, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) desteğiyle hastaneye ulaştırıldığını duyurdu.
Bakan Koca, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde yolda kalan hastalara ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Yaptığı paylaşımda Koca, "Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan bir mahalledeki hastalarımız, UMKE ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırılmıştır. Bölgede benzer koşullarda olan yerleşim yerlerinde ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor" dedi.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan bir mahalledeki hastalarımız, UMKE ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırılmıştır. Bölgede benzer koşullarda olan yerleşim yerlerinde ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. pic.twitter.com/WvvFvNPtHY