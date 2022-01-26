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Batı Karadeniz'in kıyı kesiminde kuvvetli kar bekleniyor
Batı Karadeniz'in kıyı kesiminde kuvvetli kar bekleniyor
Batı Karadeniz'in kıyı kesiminde kuvvetli kar beklendiği bildirildi. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T14:33+0300
2022-01-26T14:33+0300
türkiye
kar yağışı
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
kar
uyarı
batı karadeniz
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bugün akşam ve gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Kuvvetli kar yağışlarının yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Meteoroloji, buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması yönünde uyardı.Meteorolojiden Doğu Akdeniz için sağanak uyarısıAdana, Osmaniye ve Hatay'da bugün sağanak bekleniyor.Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri, Osmaniye ve Hatay'da sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde de kar beklendiği belirtildi.Açıklamada, buzlanma ve dona bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ile kıyılarda yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220126/orduda-kar-kalinligi-2-metreye-yaklasti-bir-kisi-karda-boy-verdi-1053146973.html
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kar yağışı, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, kar, uyarı, batı karadeniz

Batı Karadeniz'in kıyı kesiminde kuvvetli kar bekleniyor

14:33 26.01.2022
© AAKar - Kar Yağışı
Kar - Kar Yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AA
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Batı Karadeniz'in kıyı kesiminde kuvvetli kar beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bugün akşam ve gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli kar yağışlarının yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Meteoroloji, buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması yönünde uyardı.

Meteorolojiden Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı

Adana, Osmaniye ve Hatay'da bugün sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri, Osmaniye ve Hatay'da sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde de kar beklendiği belirtildi.
Açıklamada, buzlanma ve dona bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ile kıyılarda yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
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