https://tr.sputniknews.com/20220126/bob-dylan-muzik-koleksiyonunun-tamamini-sony-musice-satiyor-1053127403.html

Bob Dylan, müzik koleksiyonunun tamamını Sony Music'e sattı

Bob Dylan, müzik koleksiyonunun tamamını Sony Music'e sattı

Ünlü şarkıcı Bob Dylan, müzik koleksiyonunun tamamını, değeri yaklaşık 200 milyon dolar olduğu belirtilen bir anlaşmayla Sony Music Group'a satma kararı aldı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T01:05+0300

2022-01-26T01:05+0300

2022-01-26T01:06+0300

yaşam

müzik

anlaşma

bob dylan

sony music

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Dünyaca ünlü müzisyen Bob Dylan, bütün müzik koleksiyonunu Sony Music'e sattı.Şirketten yapılan açıklamada, süresi 60 yıl olan anlaşma 'dönüm noktası' olarak nitelendirildi.CNN International'da yer alan habere göre anlaşma geçen yılın temmuz ayında imzalandı, ancak önceki gün kamuoyuna duyuruldu.Sony Music'e göre müziklerin yayın haklarını devreden anlaşma, 'Bob Dylan'ın 1962'den beri kaydedilen çalışmalarının tamamını' içeriyor ve kendi adını taşıyan ilk albümünden başlayıp 2020'de çıkan 'Rough and Rowdy Ways'e kadar devam ediyor.Şirket, anlaşmanın fiyatını açıklamazken Billboard dergisi, Sony'nin elde ettiği gelire göre koleksiyonun yaklaşık 200 milyon dolar değerinde olduğu tahmininde bulundu.Bob Dylan, konuya ilişkin açıklamasında, "Tüm kayıtlarımın ait oldukları yerde kalmasına sevindim" dedi.

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müzik, anlaşma, bob dylan, sony music