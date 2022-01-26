Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220126/bolu-dagi-gecidi-tunel-isletme-bolgesinde-otoyolun-istanbul-yonu-ulasima-acildi-1053158499.html
Bolu Dağı Geçidi Tünel İşletme Bölgesi'nde otoyolun İstanbul yönü ulaşıma açıldı
Bolu Dağı Geçidi Tünel İşletme Bölgesi'nde otoyolun İstanbul yönü ulaşıma açıldı
Anadolu Otoyolu'nun, Bolu Dağı Geçidi Tünel İşletme Bölgesi'nde geçici olarak ulaşıma kapatılan İstanbul yönü açıldı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T18:37+0300
2022-01-26T18:39+0300
türkiye
bolu dağı
ulaşım
haberler
istanbul
kar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053158690_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_296c90fa7695d4cf8e2c00feb124f3ab.jpg
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) yapılan açıklamaya göre, saat 13.45 itibarıyla geçici olarak ulaşıma kapatılan güzergahta, Karayolları ekiplerince sol şeritte biriken karlar temizlenerek yolun genişletilmesinin ardından ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.Öte yandan kar yağışı nedeniyle uygulanan İstanbul istikametine araç geçiş kısıtlamasının dün kaldırılmasıyla Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli kesimlerinde trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.Karayolları ve bölge trafik ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü güzergahlarda trafik akışının sakin olduğu gözlemleniyor.Kar yağışının aralıklarla hafif etkili olduğu Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde ulaşımın aksamaması için yoğun mücadele veren Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Yol kenarları ve üst geçitlerde biriken karların temizlenmesi için bir süreliğine trafiğe kapatılan güzergahlar, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden açılıyor.Güzergahlarda Ankara yönünde de trafik normal seyrediyor.
türkiye
bolu dağı
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053158690_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1f50b06e7a19f944aa9c215b226d283d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bolu dağı, ulaşım, haberler, istanbul, kar

Bolu Dağı Geçidi Tünel İşletme Bölgesi'nde otoyolun İstanbul yönü ulaşıma açıldı

18:37 26.01.2022 (güncellendi: 18:39 26.01.2022)
© AABolu Dağı
Bolu Dağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AA
Abone ol
Anadolu Otoyolu'nun, Bolu Dağı Geçidi Tünel İşletme Bölgesi'nde geçici olarak ulaşıma kapatılan İstanbul yönü açıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) yapılan açıklamaya göre, saat 13.45 itibarıyla geçici olarak ulaşıma kapatılan güzergahta, Karayolları ekiplerince sol şeritte biriken karlar temizlenerek yolun genişletilmesinin ardından ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.
Öte yandan kar yağışı nedeniyle uygulanan İstanbul istikametine araç geçiş kısıtlamasının dün kaldırılmasıyla Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli kesimlerinde trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.
Karayolları ve bölge trafik ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü güzergahlarda trafik akışının sakin olduğu gözlemleniyor.
Kar yağışının aralıklarla hafif etkili olduğu Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde ulaşımın aksamaması için yoğun mücadele veren Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Yol kenarları ve üst geçitlerde biriken karların temizlenmesi için bir süreliğine trafiğe kapatılan güzergahlar, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden açılıyor.
Güzergahlarda Ankara yönünde de trafik normal seyrediyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce