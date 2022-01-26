https://tr.sputniknews.com/20220126/brent-petrolun-varil-fiyati-8698-dolari-gordu-1053133722.html

Brent petrolün varil fiyatı 86.98 doları gördü

Brent petrolün varil fiyatı 86.98 doları gördü

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,98 dolardan işlem görüyor. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T09:42+0300

2022-01-26T09:42+0300

2022-01-26T09:42+0300

ekonomi

brent petrolün varil fiyatı

petrol

rekor

artış

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Dün 88.37 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87.18 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0.22 azalışla 86.98 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 85.30 dolardan alıcı buldu.Fiyatlardaki düşüşte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararı öncesi gerçekleşen kar satışları etkili oldu.Doğu Avrupa ve Ortadoğu'da devam eden gerilimlerin muhtemel arz kesintilerine yönelik endişeleri artırması fiyatların aşağı düşüşünü kısıtlıyor.ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptırım uygulanabileceğini söyledi.Uzmanlar, bölgede devam eden gerilimler nedeniyle, Fed kararının ardından petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceğini tahmin ediyor.Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 872 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 400 bin varil azalacağı yönündeydi.Stoklardaki beklenenden fazla düşüş, ülkede petrol talebinin toparlanmaya başladığı algısına yol açarak fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.Brent petrolde teknik olarak 87.06 ile 87.13 dolar aralığının direnç, 86.85 ile 86.71 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220118/brent-petrol-2014ten-bu-yana-en-yuksek-seviyede-1052841721.html

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brent petrolün varil fiyatı, petrol, rekor, artış