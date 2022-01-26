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https://tr.sputniknews.com/20220126/britanya-yargisi-surucusuz-otomobillerin-karistigi-kazalarda-kullanicilar-sorumlu-tutulmamali-1053166391.html
Britanya'da 'sürücüsüz otomobillerin karıştığı kazalarda kullanıcılar sorumlu tutulmasın' teklifi
Britanya'da 'sürücüsüz otomobillerin karıştığı kazalarda kullanıcılar sorumlu tutulmasın' teklifi
Britanya yargısı, sürücüsüz otomobillerde oluşabilecek arıza nedeniyle kırmızı ışıkta geçme ya da kaza yapma durumunda kullanıcıların sorumlu tutulması... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T23:25+0300
2022-01-26T23:28+0300
yaşam
ingiltere
reform
sürücüsüz araç
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İngiltere, İskoçya ve Galler Hukuk Komisyonları, sürücüsüz otomobil kullanıcılarının aşırı hız yapmak veya kırmızı ışıkta geçmek gibi 'herhangi bir şeyin ters gitmesi' halinde kovuşturmadan muaf olmasını sağlayacak yasal reformlar hazırlama çağrısında bulundu.Hukuk komisyonlarının önerilerinde, kullanıcı yerine teknoloji için yetki alan şirket veya kurumun yaptırımlarla karşı karşıya kalması gerektiği belirtildi.Bununla beraber sürücü koltuğunda olanların; araçlarına sigorta yaptırmak, yükleri kontrol etmek ve çocuk yolcuların emniyet kemeri takmasını sağlamak gibi diğer görevlerden sorumlu olması gerektiği kaydedildi.Hukuk Komisyonları ayrıca, sürücüsüz arabalarla alınan yolcu hizmetlerinin, özellikle yaşlılar ve engelliler için erişilebilir olmasını tavsiye etti.Kamu Hukuku Komiseri Nicholas Paines, İngiltere'nin 'sürücüsüz araçların halk tarafından kabul edilmesini teşvik etmek için benzeri görülmemiş bir fırsata' sahip olduğunu söyledi.İskoç Hukuk Komiseri David Bartos ise, tekliflerin 'yeniliği ve gelişimi teşvik ederken güvenlik ve hesap verebilirliği sağlamaya' odaklandığını dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220119/abdde-tesla-surucusu-oto-pilotta-yaptigi-kazada-olume-neden-olmakla-suclaniyor-1052875526.html
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ingiltere, reform, sürücüsüz araç

Britanya'da 'sürücüsüz otomobillerin karıştığı kazalarda kullanıcılar sorumlu tutulmasın' teklifi

23:25 26.01.2022 (güncellendi: 23:28 26.01.2022)
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIERTesla taksi
Tesla taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER
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Britanya yargısı, sürücüsüz otomobillerde oluşabilecek arıza nedeniyle kırmızı ışıkta geçme ya da kaza yapma durumunda kullanıcıların sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.
İngiltere, İskoçya ve Galler Hukuk Komisyonları, sürücüsüz otomobil kullanıcılarının aşırı hız yapmak veya kırmızı ışıkta geçmek gibi 'herhangi bir şeyin ters gitmesi' halinde kovuşturmadan muaf olmasını sağlayacak yasal reformlar hazırlama çağrısında bulundu.
Hukuk komisyonlarının önerilerinde, kullanıcı yerine teknoloji için yetki alan şirket veya kurumun yaptırımlarla karşı karşıya kalması gerektiği belirtildi.
Bununla beraber sürücü koltuğunda olanların; araçlarına sigorta yaptırmak, yükleri kontrol etmek ve çocuk yolcuların emniyet kemeri takmasını sağlamak gibi diğer görevlerden sorumlu olması gerektiği kaydedildi.
Hukuk Komisyonları ayrıca, sürücüsüz arabalarla alınan yolcu hizmetlerinin, özellikle yaşlılar ve engelliler için erişilebilir olmasını tavsiye etti.
Kamu Hukuku Komiseri Nicholas Paines, İngiltere'nin 'sürücüsüz araçların halk tarafından kabul edilmesini teşvik etmek için benzeri görülmemiş bir fırsata' sahip olduğunu söyledi.
İskoç Hukuk Komiseri David Bartos ise, tekliflerin 'yeniliği ve gelişimi teşvik ederken güvenlik ve hesap verebilirliği sağlamaya' odaklandığını dile getirdi.
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