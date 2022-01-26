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Bursa'da buzlu yolda kayan araç, ev ile yol arasındaki boşluğa düştü
Bursa'da buzlu yolda kayan araç, ev ile yol arasındaki boşluğa düştü
Bursa’da kar yağmasının ardından buzlanan yolda rampa çıkmak isteyen ticari araç sürücüsü kayarak ev ile yol arasındaki boşluğa düştü. Bu anlar saniye saniye... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T10:55+0300
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Bursa’da kar yağmasının ardından buzlanan yolda rampa çıkmak isteyen ticari araç sürücüsü kayarak ev ile yol arasındaki boşluğa düştü. Bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle rampaya çıkmak istedi. Buzlu olduğunu düşünemeyen hafif ticari araç sürücüsü, geri geri kayarak ev ile yol arasındaki boşluğa düştü. Bu anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde hafif ticari araç kayarken bir vatandaşın kayan aracı tutmaya çalışması ise dikkatlerden kaçmadı.
https://tr.sputniknews.com/20220123/istanbul-ankara-arasinda-tem-otoyolu-ve-devlet-karayolu-tum-arac-trafigine-kapatildi-1053041653.html
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türkiye, bursa, kar, buz, araç

Bursa'da buzlu yolda kayan araç, ev ile yol arasındaki boşluğa düştü

10:55 26.01.2022
© İHA / BERKTUĞ ÖNCÜBursa’da buzlanan yolda kayan araç ev ile yol arasındaki boşluğa düştü
Bursa’da buzlanan yolda kayan araç ev ile yol arasındaki boşluğa düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© İHA / BERKTUĞ ÖNCÜ
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Bursa’da kar yağmasının ardından buzlanan yolda rampa çıkmak isteyen ticari araç sürücüsü kayarak ev ile yol arasındaki boşluğa düştü. Bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle rampaya çıkmak istedi. Buzlu olduğunu düşünemeyen hafif ticari araç sürücüsü, geri geri kayarak ev ile yol arasındaki boşluğa düştü. Bu anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.
Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde hafif ticari araç kayarken bir vatandaşın kayan aracı tutmaya çalışması ise dikkatlerden kaçmadı.
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