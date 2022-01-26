https://tr.sputniknews.com/20220126/bursada-buzlu-yolda-kayan-arac-ev-ile-yol-arasindaki-bosluga-dustu-1053135704.html

Bursa'da buzlu yolda kayan araç, ev ile yol arasındaki boşluğa düştü

Bursa'da buzlu yolda kayan araç, ev ile yol arasındaki boşluğa düştü

Bursa’da kar yağmasının ardından buzlanan yolda rampa çıkmak isteyen ticari araç sürücüsü kayarak ev ile yol arasındaki boşluğa düştü. Bu anlar saniye saniye... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T10:55+0300

2022-01-26T10:55+0300

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Bursa’da kar yağmasının ardından buzlanan yolda rampa çıkmak isteyen ticari araç sürücüsü kayarak ev ile yol arasındaki boşluğa düştü. Bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle rampaya çıkmak istedi. Buzlu olduğunu düşünemeyen hafif ticari araç sürücüsü, geri geri kayarak ev ile yol arasındaki boşluğa düştü. Bu anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde hafif ticari araç kayarken bir vatandaşın kayan aracı tutmaya çalışması ise dikkatlerden kaçmadı.

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