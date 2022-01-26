https://tr.sputniknews.com/20220126/canli-yayinda-ekibine-kizan-fatih-altayli-burak-elmastan-ozur-diledi-1053133206.html

Canlı yayında ekibine kızan Fatih Altaylı, Burak Elmas'tan özür diledi

Canlı yayında ekibine kızan Fatih Altaylı, Burak Elmas'tan özür diledi

Gazeteci Fatih Altaylı, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı ağırladığı Teke Tek programının hemen başında ekibinin tanıtımda kullandığı sarı-lacivert renkler... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T09:29+0300

2022-01-26T09:29+0300

2022-01-26T09:29+0300

türkiye

fatih altaylı

burak elmas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048919469_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_239d6f86508d9e9e2376aa660d35629b.jpg

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yayının hemen başında Altaylı'nın Burak Elmas'tan özür dilemesi dikkat çekti.Altaylı, yayın tanıtımının sarı-lacivertli renklerle yapılması üzerine, "Tanıtım ekibi beni sinir etmek için sarı-lacivert tanıtımlar yapıyor benimle ilgili. Bugün de aynı şeyi yapmışlar ancak Galatasaray Başkanı'na ayıp ettiklerinin herhalde farkında değiller. Ben onlar adına sizden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fatih altaylı, burak elmas