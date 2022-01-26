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Canlı yayında ekibine kızan Fatih Altaylı, Burak Elmas'tan özür diledi
Canlı yayında ekibine kızan Fatih Altaylı, Burak Elmas'tan özür diledi
Gazeteci Fatih Altaylı, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı ağırladığı Teke Tek programının hemen başında ekibinin tanıtımda kullandığı sarı-lacivert renkler... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T09:29+0300
2022-01-26T09:29+0300
türkiye
fatih altaylı
burak elmas
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yayının hemen başında Altaylı'nın Burak Elmas'tan özür dilemesi dikkat çekti.Altaylı, yayın tanıtımının sarı-lacivertli renklerle yapılması üzerine, "Tanıtım ekibi beni sinir etmek için sarı-lacivert tanıtımlar yapıyor benimle ilgili. Bugün de aynı şeyi yapmışlar ancak Galatasaray Başkanı'na ayıp ettiklerinin herhalde farkında değiller. Ben onlar adına sizden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
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fatih altaylı, burak elmas

Canlı yayında ekibine kızan Fatih Altaylı, Burak Elmas'tan özür diledi

09:29 26.01.2022
© FlickrFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© Flickr
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Gazeteci Fatih Altaylı, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı ağırladığı Teke Tek programının hemen başında ekibinin tanıtımda kullandığı sarı-lacivert renkler için Elmas'tan özür diledi.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yayının hemen başında Altaylı'nın Burak Elmas'tan özür dilemesi dikkat çekti.
Altaylı, yayın tanıtımının sarı-lacivertli renklerle yapılması üzerine, "Tanıtım ekibi beni sinir etmek için sarı-lacivert tanıtımlar yapıyor benimle ilgili. Bugün de aynı şeyi yapmışlar ancak Galatasaray Başkanı'na ayıp ettiklerinin herhalde farkında değiller. Ben onlar adına sizden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
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