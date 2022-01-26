Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220126/caretta-caretta-yuvasi-antalya-kumkoy-sahilindeki-cardaklarin-yikimi-ertelendi-1053146220.html
Caretta Caretta yuvası Antalya Kumköy sahilindeki çardakların yıkımı ertelendi
Caretta Caretta yuvası Antalya Kumköy sahilindeki çardakların yıkımı ertelendi
Antalya'nın Aksu ilçesinde 5 yıldızlı otellere yakın bölgedeki kumsalda, yaz aylarında tatil amacıyla kurulan çardakların yıkılması için alınan karar... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T14:21+0300
2022-01-26T14:21+0300
yaşam
antalya
kumköy
caretta caretta
yıkım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1052391276_0:0:1764:992_1920x0_80_0_0_3a9143e172af0f8ee155416bd297901a.jpg
Kundu Turizm Merkezi'ndeki Aksu Nehri ve Beşgöz Deresi arasındaki 1,2 kilometrelik Kumköy sahiline kurulan 500'e yakın çardağın, bölgenin 1. derece doğal sit alanı içinde yer alması ve caretta carettaların üreme alanı olması nedeniyle yıkılmasına karar verildi.Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, normal şartlarda yıkımın bugün yapılacağını ancak hava şartları nedeniyle bu çalışmayı ertelediklerini söyledi.Yıkım kararını vatandaşlara bildirdiklerini belirten Şahin, "Kırıp dökmeyelim istiyoruz, vatandaşların çardakları kendilerinin kaldırmasını bekleyeceğiz. Karar ne zamana kadar sürer bilmiyoruz, duruma göre hareket edeceğiz." dedi.Bölgedeki çardak sahibi Nurgül Ekici ise çardaklarının yıkılma kararına tepki göstererek, 15 senedir yaz aylarında hastalıklarına şifa bulmak için bölgeye geldiklerini söyledi.Sahilde caretta carettalara zarar vermediklerini belirten Ekici, "Yumurtadan çıkan yavruların alanlarını belirliyoruz, yollarını kaybeden carettaları denize ulaştırıyoruz. Carettalara insanların ve köpeklerin zarar vermesine engel oluyoruz." dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220104/caretta-caretta-yuvasi-kumkoy-barakalarla-istila-edildi-sahil-savas-alanina-donmus-durumda--1052391569.html
antalya
kumköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1052391276_221:0:1544:992_1920x0_80_0_0_3891b7e7631822a495326f15a926ada9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, kumköy, caretta caretta, yıkım

Caretta Caretta yuvası Antalya Kumköy sahilindeki çardakların yıkımı ertelendi

14:21 26.01.2022
© Fotoğraf : Twitter/ @matvorKumköy Sahili baraka istilası ve kirliliği
Kumköy Sahili baraka istilası ve kirliliği - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© Fotoğraf : Twitter/ @matvor
Abone ol
Antalya'nın Aksu ilçesinde 5 yıldızlı otellere yakın bölgedeki kumsalda, yaz aylarında tatil amacıyla kurulan çardakların yıkılması için alınan karar ertelendi.
Kundu Turizm Merkezi'ndeki Aksu Nehri ve Beşgöz Deresi arasındaki 1,2 kilometrelik Kumköy sahiline kurulan 500'e yakın çardağın, bölgenin 1. derece doğal sit alanı içinde yer alması ve caretta carettaların üreme alanı olması nedeniyle yıkılmasına karar verildi.
Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, normal şartlarda yıkımın bugün yapılacağını ancak hava şartları nedeniyle bu çalışmayı ertelediklerini söyledi.
Yıkım kararını vatandaşlara bildirdiklerini belirten Şahin, "Kırıp dökmeyelim istiyoruz, vatandaşların çardakları kendilerinin kaldırmasını bekleyeceğiz. Karar ne zamana kadar sürer bilmiyoruz, duruma göre hareket edeceğiz." dedi.
Bölgedeki çardak sahibi Nurgül Ekici ise çardaklarının yıkılma kararına tepki göstererek, 15 senedir yaz aylarında hastalıklarına şifa bulmak için bölgeye geldiklerini söyledi.
Sahilde caretta carettalara zarar vermediklerini belirten Ekici, "Yumurtadan çıkan yavruların alanlarını belirliyoruz, yollarını kaybeden carettaları denize ulaştırıyoruz. Carettalara insanların ve köpeklerin zarar vermesine engel oluyoruz." dedi.
Kumköy Sahili baraka istilası ve kirliliği - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
GÖRÜŞ
Caretta Caretta yuvası Kumköy, barakalarla istila edildi: ‘Sahil savaş alanına dönmüş durumda’
4 Ocak, 15:14
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce