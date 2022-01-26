https://tr.sputniknews.com/20220126/cekya-ukraynaya-4-binden-fazla-top-mermisi-yollayacak-1053167029.html
Çekya, Ukrayna'ya 4 binden fazla top mermisi yollayacak
Çekya, Ukrayna'ya 4 binden fazla top mermisi yollayacak
Çekya hükümeti, Ukrayna'ya 4 bin 6 top mermisi yollama kararı aldı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T23:37+0300
2022-01-26T23:37+0300
2022-01-26T23:37+0300
ukrayna krizi
ukrayna
çekya
hediye
top mermisi
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Çekya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Prag'ın Ukrayna'ya 'hediye olarak' 4 bin 6 adet 152 milimetrelik top mermisi yollayacağı belirtildi.Savunma Bakanı Jana Cernochova, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ukrayna ile iş birliğimiz uzun vadeli ve demokrasi yolunda desteğimizi sürdürüyoruz. Siyasi ve diplomatik yollara ek olarak, bu mühimmat bağışının kanıtladığı gibi somut destek de sağlıyoruz. Bunun, önemli bir dayanışma jesti olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.Hükümet Sözcüsü Jakub Fajnor ise Kiev hükümetinin yardım talep ettiğini kaydederek, "Hediyenin amacı, Rusya'nın Ukrayna sınırı boyunca büyük askeri güç toplamasının ardından Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmeye yardımcı olmak" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220126/lavrov-bati-ukraynayi-rusyaya-karsi-direkt-provokasyonlar-gerceklestirmeye-dogru-surukluyor-1053152495.html
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ukrayna, çekya, hediye, top mermisi
Çekya, Ukrayna'ya 4 binden fazla top mermisi yollayacak
Çekya hükümeti, Ukrayna'ya 4 bin 6 top mermisi yollama kararı aldı.
Çekya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Prag'ın Ukrayna'ya 'hediye olarak' 4 bin 6 adet 152 milimetrelik top mermisi yollayacağı belirtildi.
Savunma Bakanı Jana Cernochova, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ukrayna ile iş birliğimiz uzun vadeli ve demokrasi yolunda desteğimizi sürdürüyoruz. Siyasi ve diplomatik yollara ek olarak, bu mühimmat bağışının kanıtladığı gibi somut destek de sağlıyoruz. Bunun, önemli bir dayanışma jesti olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.
Hükümet Sözcüsü Jakub Fajnor ise Kiev hükümetinin yardım talep ettiğini kaydederek, "Hediyenin amacı, Rusya'nın Ukrayna sınırı boyunca büyük askeri güç toplamasının ardından Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmeye yardımcı olmak" dedi.