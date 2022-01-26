https://tr.sputniknews.com/20220126/cekya-ukraynaya-4-binden-fazla-top-mermisi-yollayacak-1053167029.html

Çekya, Ukrayna'ya 4 binden fazla top mermisi yollayacak

Çekya, Ukrayna'ya 4 binden fazla top mermisi yollayacak

Çekya hükümeti, Ukrayna'ya 4 bin 6 top mermisi yollama kararı aldı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T23:37+0300

2022-01-26T23:37+0300

2022-01-26T23:37+0300

ukrayna krizi

ukrayna

çekya

hediye

top mermisi

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Çekya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Prag'ın Ukrayna'ya 'hediye olarak' 4 bin 6 adet 152 milimetrelik top mermisi yollayacağı belirtildi.Savunma Bakanı Jana Cernochova, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ukrayna ile iş birliğimiz uzun vadeli ve demokrasi yolunda desteğimizi sürdürüyoruz. Siyasi ve diplomatik yollara ek olarak, bu mühimmat bağışının kanıtladığı gibi somut destek de sağlıyoruz. Bunun, önemli bir dayanışma jesti olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.Hükümet Sözcüsü Jakub Fajnor ise Kiev hükümetinin yardım talep ettiğini kaydederek, "Hediyenin amacı, Rusya'nın Ukrayna sınırı boyunca büyük askeri güç toplamasının ardından Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmeye yardımcı olmak" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220126/lavrov-bati-ukraynayi-rusyaya-karsi-direkt-provokasyonlar-gerceklestirmeye-dogru-surukluyor-1053152495.html

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ukrayna, çekya, hediye, top mermisi