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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220126/cekya-ukraynaya-4-binden-fazla-top-mermisi-yollayacak-1053167029.html
Çekya, Ukrayna'ya 4 binden fazla top mermisi yollayacak
Çekya, Ukrayna'ya 4 binden fazla top mermisi yollayacak
Çekya hükümeti, Ukrayna'ya 4 bin 6 top mermisi yollama kararı aldı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T23:37+0300
2022-01-26T23:37+0300
ukrayna krizi
ukrayna
çekya
hediye
top mermisi
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Çekya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Prag'ın Ukrayna'ya 'hediye olarak' 4 bin 6 adet 152 milimetrelik top mermisi yollayacağı belirtildi.Savunma Bakanı Jana Cernochova, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ukrayna ile iş birliğimiz uzun vadeli ve demokrasi yolunda desteğimizi sürdürüyoruz. Siyasi ve diplomatik yollara ek olarak, bu mühimmat bağışının kanıtladığı gibi somut destek de sağlıyoruz. Bunun, önemli bir dayanışma jesti olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.Hükümet Sözcüsü Jakub Fajnor ise Kiev hükümetinin yardım talep ettiğini kaydederek, "Hediyenin amacı, Rusya'nın Ukrayna sınırı boyunca büyük askeri güç toplamasının ardından Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmeye yardımcı olmak" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220126/lavrov-bati-ukraynayi-rusyaya-karsi-direkt-provokasyonlar-gerceklestirmeye-dogru-surukluyor-1053152495.html
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ukrayna, çekya, hediye, top mermisi

Çekya, Ukrayna'ya 4 binden fazla top mermisi yollayacak

23:37 26.01.2022
© REUTERSUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© REUTERS
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Çekya hükümeti, Ukrayna'ya 4 bin 6 top mermisi yollama kararı aldı.
Çekya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Prag'ın Ukrayna'ya 'hediye olarak' 4 bin 6 adet 152 milimetrelik top mermisi yollayacağı belirtildi.
Savunma Bakanı Jana Cernochova, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ukrayna ile iş birliğimiz uzun vadeli ve demokrasi yolunda desteğimizi sürdürüyoruz. Siyasi ve diplomatik yollara ek olarak, bu mühimmat bağışının kanıtladığı gibi somut destek de sağlıyoruz. Bunun, önemli bir dayanışma jesti olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.
Hükümet Sözcüsü Jakub Fajnor ise Kiev hükümetinin yardım talep ettiğini kaydederek, "Hediyenin amacı, Rusya'nın Ukrayna sınırı boyunca büyük askeri güç toplamasının ardından Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmeye yardımcı olmak" dedi.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
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Lavrov: Batı, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı direkt provokasyonlar gerçekleştirmeye doğru sürüklüyor
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