https://tr.sputniknews.com/20220126/chp-lideri-kilicdaroglu-artik-bu-devletin-onurlu-burokratlarinin-zamani-geliyor-1053163538.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Artık bu devletin onurlu bürokratlarının zamanı geliyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Artık bu devletin onurlu bürokratlarının zamanı geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Artık bu devletin onurlu bürokratlarının zamanı geliyor" dedi. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T22:06+0300

2022-01-26T22:06+0300

2022-01-26T22:29+0300

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ocak akşamı saat 22.00’de önemli bir açıklama yapacağını duyurmasının ardından Twitter hesabından bir video paylaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter adresinden paylaştığı videoda, "Artık bu devletin onurlu bürokratlarının zamanı geliyor" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu konuşması şu şekilde:"Sevgili halkım, evime hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Biliyorsunuz, bundan bir süre önce devlete ve devleti oluşan bürokratlara seslendim. Partiler gelir gider ama devlet ise bakidir. Saraydaki önce tüm AK Parti'yi zapturapt altına aldı, sonra tüm kurucularını partiden attı. Sonra partisini ailesine peşkeş çekti. En sonunda da devleti, bir daha tekrar ediyorum devleti ailesinin isteklerine boyun eğdirdi. Ben de bürokratlara seslendim. Çünkü nabız atıyor mu görmek istedim. Var sevgili dinleyicilerim, var. Bu devletin nabzı hâlâ atıyor. Vatansever bürokratlar hâlâ oradalar. Vatanmseverler bu ailenin suç maiyetindeki isteklerine direniyorlar. Belge yağıyor. Yolsuzluklar, israflar, peşkeşler... Yüzlerce belge var. Beytülmal'e el uzatan bu belgelerin arkasında kim var hepimiz görüyoruz. Bazıları bizzat saraydaki şahıs tarafından imzalanmış."3 Nisan 2018 tarihli açık ihaleye dair belgeyi açıklayan Kılıçdaroğlu, "2018 yılında 3,2 milyar TL'ye yapılan ihale iptal edildi ve 2020 yılında aynı ihale 9.4 milyar TL'ye beşli çeteden birine verildi. Tek imza ile 6 milyar TL çeteye peşkeş çekildi. Saray'daki şahıs neye imza atıyor anladınız mı? Aradaki 6 milyarlık fark için tek bir imzayla 6 milyar lira çeteye peşkeş çekiliyor. Hazinenin kasasını soyanlar doymamış daha da çok para istemişler ve imzalamak zorunda kalmış. Aslında ben bugün size Saraylı ve ailesinin yaptığı yolsuzluğu anlatmak için gelmedim. Bunların yolsuzluğu artık sağır sultan için bile yeni haber değil. Ben bugün hâlâ devletimizde vatanseverler var demek için sizleri evime davet ettim. Ve bu vatanseverler yüzlerce belgeyi göndermeye devam ediyorlar. Hiç merak etmeyin hepsini açıklayacağız." dedi.Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Ey şahıs benim karşıma çıkamıyorsun ama şu ana ekranlara çıkmışsın. Karşında oturan cesur gazetecilere sesleniyorum. Bu belgeleri kendisine sorabilir misiniz?" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında, "Artık bu devletin onurlu bürokratlarının zamanı geliyor" dedi.

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chp, kemal kılıçdaroğlu, millet ittifakı, limak, cengiz holding, rönesans holding, kolin inşaat