CNN şaşırdı: Ukrayna'daki Harkov kentinin Rusya'ya ait olduğunu yazdı

ABD’nin ‘Rusya saldırganlığını’ bahane ederek Ukrayna’ya silah sevkiyatı yaptığı bu dönemde CNN televizyonu Harkov’la ilgili yanlış bir ifade kullandı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in röportajı öncesinde yayınlanan Ukrayna’daki durumla ilgili bir haber sunulduğu sırada 20 saniye boyunca ekranın sağ köşesinde ‘Harkov, Rusya’ ifadeleri kullanıldı.Kanala göre, Rusya’nın tatbikat bölgesi burasıydı.Son günlerde Batı ülkeleri ve Kiev Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edebileceğini ileri sürüyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu iddiaların asılsız ve gerginliği tırmandırmak amaçlı olduğunu, Rusya’nın kimseye saldırmak gibi bir amacı olmadığını belirtmişti. Peskov, bu tür iddiaların haklı çıkarılması için provokasyon gerçekleştirilmesinin de ihtimaller dahilinde olduğunu kaydetmişti.ABD son günlerde Ukrayna’ya uçaklarla üç parti halinde silah sevkiyatı yapmıştı. Dün aralarında 300 Javelin tanksavar füzesinin de olduğu 80 ton silah gönderilmişti.CNN geçen yaz da yine Ukrayna'yla ilgili yaptığı bir yayında, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'u da Ukrayna haritası üzerinde göstermişti.
ABD’li CNN televizyonu, daha önce de yaptığı canlı yayın hatalarına bir yenisini daha ekleyerek Ukrayna'da olan Harkov kentinin Rusya'ya ait olduğunu yazdı.
ABD’nin ‘Rusya saldırganlığını’ bahane ederek Ukrayna’ya silah sevkiyatı yaptığı bu dönemde CNN televizyonu Harkov’la ilgili yanlış bir ifade kullandı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in röportajı öncesinde yayınlanan Ukrayna’daki durumla ilgili bir haber sunulduğu sırada 20 saniye boyunca ekranın sağ köşesinde ‘Harkov, Rusya’ ifadeleri kullanıldı.
Kanala göre, Rusya’nın tatbikat bölgesi burasıydı.
Son günlerde Batı ülkeleri ve Kiev Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edebileceğini ileri sürüyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu iddiaların asılsız ve gerginliği tırmandırmak amaçlı olduğunu, Rusya’nın kimseye saldırmak gibi bir amacı olmadığını belirtmişti. Peskov, bu tür iddiaların haklı çıkarılması için provokasyon gerçekleştirilmesinin de ihtimaller dahilinde olduğunu kaydetmişti.
ABD son günlerde Ukrayna’ya uçaklarla üç parti halinde silah sevkiyatı yapmıştı. Dün aralarında 300 Javelin tanksavar füzesinin de olduğu 80 ton silah gönderilmişti.