Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220126/cnn-sasirdi-ukraynadaki-harkov-kentinin-rusyaya-ait-oldugunu-yazdi-1053140854.html
CNN şaşırdı: Ukrayna'daki Harkov kentinin Rusya'ya ait olduğunu yazdı
CNN şaşırdı: Ukrayna'daki Harkov kentinin Rusya'ya ait olduğunu yazdı
ABD’li CNN televizyonu, daha önce de yaptığı canlı yayın hatalarına bir yenisini daha ekleyerek Ukrayna'da olan Harkov kentinin Rusya'ya ait olduğunu yazdı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T12:41+0300
2022-01-26T12:41+0300
dünya
ukrayna
cnn
harkov
canlı yayın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102907/41/1029074105_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_bcd9d5195485b8fe99895708e6809851.jpg
ABD’nin ‘Rusya saldırganlığını’ bahane ederek Ukrayna’ya silah sevkiyatı yaptığı bu dönemde CNN televizyonu Harkov’la ilgili yanlış bir ifade kullandı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in röportajı öncesinde yayınlanan Ukrayna’daki durumla ilgili bir haber sunulduğu sırada 20 saniye boyunca ekranın sağ köşesinde ‘Harkov, Rusya’ ifadeleri kullanıldı.Kanala göre, Rusya’nın tatbikat bölgesi burasıydı.Son günlerde Batı ülkeleri ve Kiev Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edebileceğini ileri sürüyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu iddiaların asılsız ve gerginliği tırmandırmak amaçlı olduğunu, Rusya’nın kimseye saldırmak gibi bir amacı olmadığını belirtmişti. Peskov, bu tür iddiaların haklı çıkarılması için provokasyon gerçekleştirilmesinin de ihtimaller dahilinde olduğunu kaydetmişti.ABD son günlerde Ukrayna’ya uçaklarla üç parti halinde silah sevkiyatı yapmıştı. Dün aralarında 300 Javelin tanksavar füzesinin de olduğu 80 ton silah gönderilmişti.CNN geçen yaz da yine Ukrayna'yla ilgili yaptığı bir yayında, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'u da Ukrayna haritası üzerinde göstermişti.
https://tr.sputniknews.com/20160301/cnn-avusturya-avustralya-1021227441.html
ukrayna
harkov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102907/41/1029074105_198:0:1249:788_1920x0_80_0_0_be76324cb2a9c66b282b892231822c04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, cnn, harkov, canlı yayın

CNN şaşırdı: Ukrayna'daki Harkov kentinin Rusya'ya ait olduğunu yazdı

12:41 26.01.2022
© AP Photo/David GoldmanЛоготип компании CNN
Логотип компании CNN - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AP Photo/David Goldman
Abone ol
ABD’li CNN televizyonu, daha önce de yaptığı canlı yayın hatalarına bir yenisini daha ekleyerek Ukrayna'da olan Harkov kentinin Rusya'ya ait olduğunu yazdı.
ABD’nin ‘Rusya saldırganlığını’ bahane ederek Ukrayna’ya silah sevkiyatı yaptığı bu dönemde CNN televizyonu Harkov’la ilgili yanlış bir ifade kullandı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in röportajı öncesinde yayınlanan Ukrayna’daki durumla ilgili bir haber sunulduğu sırada 20 saniye boyunca ekranın sağ köşesinde ‘Harkov, Rusya’ ifadeleri kullanıldı.
Kanala göre, Rusya’nın tatbikat bölgesi burasıydı.
Son günlerde Batı ülkeleri ve Kiev Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edebileceğini ileri sürüyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu iddiaların asılsız ve gerginliği tırmandırmak amaçlı olduğunu, Rusya’nın kimseye saldırmak gibi bir amacı olmadığını belirtmişti. Peskov, bu tür iddiaların haklı çıkarılması için provokasyon gerçekleştirilmesinin de ihtimaller dahilinde olduğunu kaydetmişti.
ABD son günlerde Ukrayna’ya uçaklarla üç parti halinde silah sevkiyatı yapmıştı. Dün aralarında 300 Javelin tanksavar füzesinin de olduğu 80 ton silah gönderilmişti.
CNN - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2016
YAŞAM
CNN yine alay konusu oldu
1 Mart 2016, 21:17
CNN geçen yaz da yine Ukrayna'yla ilgili yaptığı bir yayında, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'u da Ukrayna haritası üzerinde göstermişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce