https://tr.sputniknews.com/20220126/cnn-sasirdi-ukraynadaki-harkov-kentinin-rusyaya-ait-oldugunu-yazdi-1053140854.html

CNN şaşırdı: Ukrayna'daki Harkov kentinin Rusya'ya ait olduğunu yazdı

CNN şaşırdı: Ukrayna'daki Harkov kentinin Rusya'ya ait olduğunu yazdı

ABD’li CNN televizyonu, daha önce de yaptığı canlı yayın hatalarına bir yenisini daha ekleyerek Ukrayna'da olan Harkov kentinin Rusya'ya ait olduğunu yazdı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T12:41+0300

2022-01-26T12:41+0300

2022-01-26T12:41+0300

dünya

ukrayna

cnn

harkov

canlı yayın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102907/41/1029074105_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_bcd9d5195485b8fe99895708e6809851.jpg

ABD’nin ‘Rusya saldırganlığını’ bahane ederek Ukrayna’ya silah sevkiyatı yaptığı bu dönemde CNN televizyonu Harkov’la ilgili yanlış bir ifade kullandı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in röportajı öncesinde yayınlanan Ukrayna’daki durumla ilgili bir haber sunulduğu sırada 20 saniye boyunca ekranın sağ köşesinde ‘Harkov, Rusya’ ifadeleri kullanıldı.Kanala göre, Rusya’nın tatbikat bölgesi burasıydı.Son günlerde Batı ülkeleri ve Kiev Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edebileceğini ileri sürüyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu iddiaların asılsız ve gerginliği tırmandırmak amaçlı olduğunu, Rusya’nın kimseye saldırmak gibi bir amacı olmadığını belirtmişti. Peskov, bu tür iddiaların haklı çıkarılması için provokasyon gerçekleştirilmesinin de ihtimaller dahilinde olduğunu kaydetmişti.ABD son günlerde Ukrayna’ya uçaklarla üç parti halinde silah sevkiyatı yapmıştı. Dün aralarında 300 Javelin tanksavar füzesinin de olduğu 80 ton silah gönderilmişti.CNN geçen yaz da yine Ukrayna'yla ilgili yaptığı bir yayında, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'u da Ukrayna haritası üzerinde göstermişti.

https://tr.sputniknews.com/20160301/cnn-avusturya-avustralya-1021227441.html

ukrayna

harkov

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrayna, cnn, harkov, canlı yayın