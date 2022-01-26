https://tr.sputniknews.com/20220126/cocugu-iple-baglayip-catidaki-kari-temizletti-1053153939.html
Çocuğu iple bağlayıp çatıdaki karı temizletti
Çocuğu iple bağlayıp çatıdaki karı temizletti
İstanbul Küçükçekmece’de bir şahıs, iple bağladığı çocuğa karla kaplı çatıyı temizletti. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T16:53+0300
2022-01-26T16:53+0300
2022-01-26T16:53+0300
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Sabah saatlerinde Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde 2 katlı bir binada yaşanan olayda, kimliği belirlenemeyen bir şahıs, çocukla çatıya çıktı. Daha sonra çatıdaki karı temizlemesi için çocuğun beline ip bağlayıp kenara doğru gönderdi. Çocuk ise beline bağlı iple çatı üzerindeki karı temizlemeye çalıştı. İpin kopmaması veya çocuğun kaymaması faciayı önlerken, çocuğun canının tehlikeye atıldığı anlar çevredeki bir kişi tarafından kamera ile kaydedildi.Esenyurt'ta yine kar temizliği için çatıya çıkan vatandaşlar, önlem almadan biriken karları aşağı atmaya çalıştı. Tehlikeyi göze alarak çatıya çıkan vatandaşlar yürekleri ağza getirdi. Vatandaşın tehlikeli kar temizliği kameralar tarafından kaydedildi.Küçükçekmece'de çocuğun iple bağlanarak temizlik yapma anını kaydeden Eyüp Akhan, “İşe gitmediğim için tatilim vardı. Kahvaltıdan sonra sigara içmek için balkona çıktım. Balkona çıkmamla manzara ile karşılaştım. Çatıda yukarıdan çocuğun beline ip bağlamış ve onu aşağıya doğru sarkıtmış, kar temizliği yapıyordu. Olayın tehlikeli olduğunun farkına vardım, o yüzden çektim. Elinde bir faraş vardı, elinde iple çocuğu bağlamış, çocuk da yamaca doğru gelmiş kar temizliği yapıyor. Aşağıya düşme tehlikesi yüzde 90. İp her an kopabilirdi, çocuk aşağıya kayabilirdi” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220126/kar-nedeniyle-cokme-riski-bulunan-gaziantep-otogarinda-tedbir-alindi-1053152736.html
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istanbul, esenyurt, kar, çocuk, çatı, ip
Çocuğu iple bağlayıp çatıdaki karı temizletti
İstanbul Küçükçekmece’de bir şahıs, iple bağladığı çocuğa karla kaplı çatıyı temizletti.
Sabah saatlerinde Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde 2 katlı bir binada yaşanan olayda, kimliği belirlenemeyen bir şahıs, çocukla çatıya çıktı. Daha sonra çatıdaki karı temizlemesi için çocuğun beline ip bağlayıp kenara doğru gönderdi.
Çocuk ise beline bağlı iple çatı üzerindeki karı temizlemeye çalıştı. İpin kopmaması veya çocuğun kaymaması faciayı önlerken, çocuğun canının tehlikeye atıldığı anlar çevredeki bir kişi tarafından kamera ile kaydedildi.
Esenyurt'ta yine kar temizliği için çatıya çıkan vatandaşlar, önlem almadan biriken karları aşağı atmaya çalıştı. Tehlikeyi göze alarak çatıya çıkan vatandaşlar yürekleri ağza getirdi. Vatandaşın tehlikeli kar temizliği kameralar tarafından kaydedildi.
Küçükçekmece'de çocuğun iple bağlanarak temizlik yapma anını kaydeden Eyüp Akhan, “İşe gitmediğim için tatilim vardı. Kahvaltıdan sonra sigara içmek için balkona çıktım. Balkona çıkmamla manzara ile karşılaştım. Çatıda yukarıdan çocuğun beline ip bağlamış ve onu aşağıya doğru sarkıtmış, kar temizliği yapıyordu. Olayın tehlikeli olduğunun farkına vardım, o yüzden çektim. Elinde bir faraş vardı, elinde iple çocuğu bağlamış, çocuk da yamaca doğru gelmiş kar temizliği yapıyor. Aşağıya düşme tehlikesi yüzde 90. İp her an kopabilirdi, çocuk aşağıya kayabilirdi” dedi.