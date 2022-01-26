https://tr.sputniknews.com/20220126/cocugu-iple-baglayip-catidaki-kari-temizletti-1053153939.html

Çocuğu iple bağlayıp çatıdaki karı temizletti

Çocuğu iple bağlayıp çatıdaki karı temizletti

İstanbul Küçükçekmece’de bir şahıs, iple bağladığı çocuğa karla kaplı çatıyı temizletti. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T16:53+0300

2022-01-26T16:53+0300

2022-01-26T16:53+0300

türkiye

istanbul

esenyurt

kar

çocuk

çatı

ip

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053154018_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_6423f253093c994ea672922f2589c862.jpg

Sabah saatlerinde Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde 2 katlı bir binada yaşanan olayda, kimliği belirlenemeyen bir şahıs, çocukla çatıya çıktı. Daha sonra çatıdaki karı temizlemesi için çocuğun beline ip bağlayıp kenara doğru gönderdi. Çocuk ise beline bağlı iple çatı üzerindeki karı temizlemeye çalıştı. İpin kopmaması veya çocuğun kaymaması faciayı önlerken, çocuğun canının tehlikeye atıldığı anlar çevredeki bir kişi tarafından kamera ile kaydedildi.Esenyurt'ta yine kar temizliği için çatıya çıkan vatandaşlar, önlem almadan biriken karları aşağı atmaya çalıştı. Tehlikeyi göze alarak çatıya çıkan vatandaşlar yürekleri ağza getirdi. Vatandaşın tehlikeli kar temizliği kameralar tarafından kaydedildi.Küçükçekmece'de çocuğun iple bağlanarak temizlik yapma anını kaydeden Eyüp Akhan, “İşe gitmediğim için tatilim vardı. Kahvaltıdan sonra sigara içmek için balkona çıktım. Balkona çıkmamla manzara ile karşılaştım. Çatıda yukarıdan çocuğun beline ip bağlamış ve onu aşağıya doğru sarkıtmış, kar temizliği yapıyordu. Olayın tehlikeli olduğunun farkına vardım, o yüzden çektim. Elinde bir faraş vardı, elinde iple çocuğu bağlamış, çocuk da yamaca doğru gelmiş kar temizliği yapıyor. Aşağıya düşme tehlikesi yüzde 90. İp her an kopabilirdi, çocuk aşağıya kayabilirdi” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220126/kar-nedeniyle-cokme-riski-bulunan-gaziantep-otogarinda-tedbir-alindi-1053152736.html

türkiye

istanbul

esenyurt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, esenyurt, kar, çocuk, çatı, ip