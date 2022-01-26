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https://tr.sputniknews.com/20220126/cok-guzel-hareketler-2-yayindan-kaldiriliyor-1053156280.html
Çok Güzel Hareketler 2 yayından kaldırılıyor
Çok Güzel Hareketler 2 yayından kaldırılıyor
Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, resmi Twitter hesabından haftaya son kez yayınlanacaklarını duyurdu. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T17:32+0300
2022-01-26T17:32+0300
2022-01-26T17:32+0300
yaşam
yılmaz erdoğan
televizyon
kanal d
oyuncu
komedi
tiyatro
çok güzel hareketler 2
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Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın hazırladığı ve Eser Yenenler’in sunduğu Kanal D'de yayınlana Çok Güzel Hareketler 2 programı için karar verildi.Komedi programı son kez ekrana geleceklerini duyurdu. Programın resmi Twitter sayfasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20210913/cok-guzel-hareketler-2den-19-kisi-birden-ayrildi-program-ekibi-39-kisiden-20-kisiye-dustu-1048861660.html
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yılmaz erdoğan, televizyon, kanal d, oyuncu, komedi, tiyatro, çok güzel hareketler 2
Çok Güzel Hareketler 2 yayından kaldırılıyor
Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, resmi Twitter hesabından haftaya son kez yayınlanacaklarını duyurdu.
Oyuncu ve yönetmen
Yılmaz Erdoğan'ın hazırladığı ve Eser Yenenler’in sunduğu Kanal D'de yayınlana Çok Güzel Hareketler 2 programı için karar verildi.
Komedi programı
son kez ekrana geleceklerini duyurdu. Programın resmi Twitter sayfasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Haftaya Kanal D'de son kez buluşuyoruz. Çok yakında yeniden görüşmek üzere"