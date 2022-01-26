https://tr.sputniknews.com/20220126/cok-guzel-hareketler-2-yayindan-kaldiriliyor-1053156280.html

Çok Güzel Hareketler 2 yayından kaldırılıyor

Çok Güzel Hareketler 2 yayından kaldırılıyor

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, resmi Twitter hesabından haftaya son kez yayınlanacaklarını duyurdu. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T17:32+0300

2022-01-26T17:32+0300

2022-01-26T17:32+0300

yaşam

yılmaz erdoğan

televizyon

kanal d

oyuncu

komedi

tiyatro

çok güzel hareketler 2

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Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın hazırladığı ve Eser Yenenler’in sunduğu Kanal D'de yayınlana Çok Güzel Hareketler 2 programı için karar verildi.Komedi programı son kez ekrana geleceklerini duyurdu. Programın resmi Twitter sayfasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://tr.sputniknews.com/20210913/cok-guzel-hareketler-2den-19-kisi-birden-ayrildi-program-ekibi-39-kisiden-20-kisiye-dustu-1048861660.html

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yılmaz erdoğan, televizyon, kanal d, oyuncu, komedi, tiyatro, çok güzel hareketler 2