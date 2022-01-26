https://tr.sputniknews.com/20220126/disney-plus-bu-yaz-turkiyede-yayina-basliyor-1053136934.html

Disney Plus bu yaz Türkiye'de yayına başlıyor

Disney Plus bu yaz Türkiye'de yayına başlıyor

Türkiye'de 10 yıl yayın yapma lisansı alan Disney Plus yayına bu yaz başlayacağını duyurdu. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T11:35+0300

2022-01-26T11:35+0300

2022-01-26T11:37+0300

national geographic

fox tv

pixar

marvel

disney plus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053137353_0:0:3438:1935_1920x0_80_0_0_957cb3c0686927c31c94eede93a115f4.jpg

Disney'in kendi video akış platformu Disney Plus'ın Türkiye'de ne zaman yayına başlayacağı resmen açıklandı. Fox Türkiye'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Disney+ bu yaz Türkiye'de! Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic ve çok daha fazlasını bir arada sunan, dünyanın en sevilen hikayeleriyle dolu yepyeni bir platforma hazır olun" ifadeleri kullanıldı. Aralık 2021'deki Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) toplantısında mevzuatta düzenlenen idari ve mali şartları yerine getiren Disney Plus'a Türkiye'de 10 yıl süreyle yayın yapma hakkı tanıyan lisans verilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220121/netflixin-buyumesi-yavasladi-en-buyuk-sebep-artan-rekabet-1052988495.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

national geographic, fox tv, pixar, marvel, disney plus