Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220126/disney-plus-bu-yaz-turkiyede-yayina-basliyor-1053136934.html
Disney Plus bu yaz Türkiye'de yayına başlıyor
Disney Plus bu yaz Türkiye'de yayına başlıyor
Türkiye'de 10 yıl yayın yapma lisansı alan Disney Plus yayına bu yaz başlayacağını duyurdu. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T11:35+0300
2022-01-26T11:37+0300
national geographic
fox tv
pixar
marvel
disney plus
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053137353_0:0:3438:1935_1920x0_80_0_0_957cb3c0686927c31c94eede93a115f4.jpg
Disney'in kendi video akış platformu Disney Plus'ın Türkiye'de ne zaman yayına başlayacağı resmen açıklandı. Fox Türkiye'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Disney+ bu yaz Türkiye'de! Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic ve çok daha fazlasını bir arada sunan, dünyanın en sevilen hikayeleriyle dolu yepyeni bir platforma hazır olun" ifadeleri kullanıldı. Aralık 2021'deki Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) toplantısında mevzuatta düzenlenen idari ve mali şartları yerine getiren Disney Plus'a Türkiye'de 10 yıl süreyle yayın yapma hakkı tanıyan lisans verilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220121/netflixin-buyumesi-yavasladi-en-buyuk-sebep-artan-rekabet-1052988495.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053137353_360:0:3091:2048_1920x0_80_0_0_b470ef8d6680742f794fcc10e98ab67c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
national geographic, fox tv, pixar, marvel, disney plus

Disney Plus bu yaz Türkiye'de yayına başlıyor

11:35 26.01.2022 (güncellendi: 11:37 26.01.2022)
© AP Photo / Steven SenneDisney Plus
Disney Plus - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AP Photo / Steven Senne
Abone ol
Türkiye'de 10 yıl yayın yapma lisansı alan Disney Plus yayına bu yaz başlayacağını duyurdu.
Disney'in kendi video akış platformu Disney Plus'ın Türkiye'de ne zaman yayına başlayacağı resmen açıklandı.
Fox Türkiye'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Disney+ bu yaz Türkiye'de! Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic ve çok daha fazlasını bir arada sunan, dünyanın en sevilen hikayeleriyle dolu yepyeni bir platforma hazır olun" ifadeleri kullanıldı.
Aralık 2021'deki Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) toplantısında mevzuatta düzenlenen idari ve mali şartları yerine getiren Disney Plus'a Türkiye'de 10 yıl süreyle yayın yapma hakkı tanıyan lisans verilmişti.
Netflix - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
DÜNYA
Netflix'in büyümesi yavaşladı: En büyük sebep artan rekabet
21 Ocak, 16:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce